Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
В США назвали вероятные сроки начала войны с Китаем
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
Стыдоба: обколотый Панин без трусов вывалил повидавшие многое ягодицы
партнеры
Суббота
3 июля
Лента новостей
18:16
Оплеванный памятник принцессе Диане вызвал гордость у ее сыновей
18:11
Дерзкая Туктамышева влезла в громкий скандал
17:49
Дочь Пескова всполошила народ траурным видом
17:36
71-летняя Бабкина прикрыла прелести тонким халатиком
17:24
Украинские СМИ назвали стоимость "уничтожителя Крымского моста"
17:20
Жена Петросяна облюбовала ветхие руины: Тянет на древнее
17:13
Первому каналу пришлось спасать пережившую пожар Селезневу
16:48
"Мама, ты что, погибаешь?": Казьмина шокировала подробностями жизни с детьми
16:37
В достоинство голого Моргенштерна вцепились мертвой хваткой
16:32
Скончался тренер олимпийских чемпионок по спортивной гимнастике
15:52
Губерниев заявился к Бузовой после публичной порки
15:45
"Будут брошены против народа": эксперт Жилин прокомментировал новую инициативу Киева
15:33
Популярный артист Бродвея умер после длительной борьбы с болезнью
14:49
Униженная Бузова дала отпор Михалкову
14:08
Ида Галич сменила фамилию после развода
14:05
На похоронах звезды сериала "Полицейский с Рублевки" прозвучали неожиданные слова: Злая шутка
13:52
Гребет лопатой: получающая 530 тысяч в месяц Доронина более двух лет не появляется на работе
13:50
"Бомба": Каменских в прозрачном платье произвела фурор
13:43
Янковский тайно женился после известия об отцовстве
13:41
Дружбе конец: Орлова свела счеты с лицемерной Бузовой
13:36
Кирилл Воронин и Татьяна Косенко: В Кремле ты чувствуешь себя как звезда кино
13:27
Политолог Злобин рассказал о реакции жителей США на итоги встречи Путина и Байдена
13:03
Поражено 80% легких: организм тяжелобольного Петра Мамонова сдался
12:55
"Бедная девочка": Орбакайте упекла маленькую дочь в клинику
12:51
Кудрявцева пригрозила Волочковой и Цискаридзе
12:49
"Второго шанса не будет": Ради умирающей МакSим запустили всенародную акцию
12:32
"Настало время": Цискаридзе крепко обнял и поцеловал красавчика-блондина
12:21
Володин рассказал о принятых в поддержку семей законах
12:08
Цекало не общается с Ургантом из-за молодой жены
11:58
"Посмотрите, какое дно!": оскорбленная Бузова ответила бывшему другу
11:31
Асмус шокировала снимком из больничной палаты
11:29
"Мы расслабились": гуляющая без юбки Лолита шокировала россиян
11:22
Рудковская бросилась спасать втянутого в разборки Билана: Очень обидно и больно
11:17
Политолог Семченко: партия Зеленского служит другому народу
11:10
"Позор нашей страны": Пугачеву поставили на пьедестал перед раздавленной Бузовой
10:43
Для певицы МакSим подыскали место на кладбище
08:05
Оголившаяся Седокова взбесила народ: Есть у вас закономерность разводиться
06:12
"Черная пантера": Бледанс вслед за Волочковой разделась для фотосессии
04:14
Звезда "Кухни" перед родами разделась до трусов и показала огромный живот
02:08
"Жаль девушку": изменник Соколовский впутался в отношения с бывшей любовницей
23:59
"Мерзко": появилось фото полностью голой Толкалиной
23:22
Изможденного мужа Заворотнюк пожалели в Сети
22:25
Не взял даже зубную щетку: Лазарев бросил Малиновского на фоне слухов об однополой связи
22:25
Экс-министр культуры Белоруссии заявил о больной психике Лукашенко
21:28
Аналитик Тихоненко: Путин управляет "пугалом" Лукашенко
20:52
В России впервые лишили должника единственного жилья
20:38
Россия вошла в топ-3 стран мира по ценам на жилье
20:33
"Не зря живу": Гурцкую в день рождения довели до слез
20:00
Разведенную Джоли заметили в компании молодого темнокожего музыканта
20:00
"Заставьте женщин при родах орать на украинском": в Сети высмеяли инициативу Киева по защите языка
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стало известно о ЧП во время спектакля с Бузовой: Полиция начала проверку
Полуголый Милохин согрел дрожащую от холода Бузову в отеле
"Остановилось сердце": на похоронившую 8-летнюю малышку Кравец больно смотреть
"Очень страшно": появились данные об уходе Семенович
Униженная Бузова дала отпор Михалкову
"Тотальное поражение тканей": врач рассказал о состоянии лежащей в коме МакSим
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Украинские СМИ назвали стоимость "уничтожителя Крымского моста"

Украинские СМИ назвали стоимость "уничтожителя Крымского моста"

Создание берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" обошлось Украине в $40 миллионов.
прочитано 640 раз

Об этом сообщает издание Defense Express, в свою очередь, ссылаясь на руководителя конструкторского бюро "Луч" Олега Коростелева.

ПО ТЕМЕ

"Будут брошены против народа": эксперт Жилин прокомментировал новую инициативу Киева

Политолог Семченко: партия Зеленского служит другому народу

Комментируя вопрос о создании ЗРК с дальностью действия в 100 км он заявил, что стоимость разработки "Нептуна", называемого в народе "уничтожителем Крымского моста", оценивается примерно в $40 миллионов. Эта сумма включает в себя стоимость всех составляющих комплекса, в том числе, средств связи, машин и ракет. Разработка боевого комплекса с ракетами средней дальности, по его словам, обойдется Киеву примерно в такую же сумму.

Испытания ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» Украина завершила в 2020 году. В ходе тестов ракетами с двухсекундным интервалом были поражены две цели в Черном море. Мишени находились в 85 и 110 км от "уничтожителя Крымского моста" соответственно. Украинские военные уверены, что ракеты с боеголовкой массой 150 кг, которые могут преодолеть 280 км на скорости около 900 км/ч, способны за несколько минут разнести Крымский мост. Одновременно комплексом может быть запущено до 24 ракет.

Ранее немецкий политолог Андреас Умланд призвал вернуть Украине ядерное оружие, от которого Киев отказался в 1994 году, подписав Будапештский меморандум. По его мнению, события, которые происходят в последние годы, показывают, что для сохранения независимости украинцам нужны ядерные боезаряды. Хотя бы несколько штук.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: vl1 / ZUMAPRESS.com
Автор: 3 июля 2021, 17:24 Источник: РБК ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость449386
Пожаловаться Ответить
Коростелев (нац.предатель) и Умланд (национал-социалист) открытые враги РФ. В дурку обоих.
%рен90%0лен
Пожаловаться Ответить
и тут же полетит в ответ,на зелю типа"табурет"
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Бедная девочка": Орбакайте упекла маленькую дочь в клинику

Звезду закидали камнями
Шоу-бизнес

"Позор нашей страны": Пугачеву поставили на пьедестал перед раздавленной Бузовой

Ольгу втоптали в грязь
Шоу-бизнес

"Посмотрите, какое дно!": оскорбленная Бузова ответила бывшему другу

Звезда негодует из-за нападок Влада Кадони
Шоу-бизнес

Для певицы МакSим подыскали место на кладбище

Стас Барецкий вызвался помочь родственникам звезды

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля 2021 года
Гороскоп удачи на 2022 год
Гороскоп на июль 2021 года
Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+