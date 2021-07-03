Украинские СМИ назвали стоимость "уничтожителя Крымского моста"

Создание берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" обошлось Украине в $40 миллионов.

Об этом сообщает издание Defense Express, в свою очередь, ссылаясь на руководителя конструкторского бюро "Луч" Олега Коростелева.

Комментируя вопрос о создании ЗРК с дальностью действия в 100 км он заявил, что стоимость разработки "Нептуна", называемого в народе "уничтожителем Крымского моста", оценивается примерно в $40 миллионов. Эта сумма включает в себя стоимость всех составляющих комплекса, в том числе, средств связи, машин и ракет. Разработка боевого комплекса с ракетами средней дальности, по его словам, обойдется Киеву примерно в такую же сумму.

Испытания ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» Украина завершила в 2020 году. В ходе тестов ракетами с двухсекундным интервалом были поражены две цели в Черном море. Мишени находились в 85 и 110 км от "уничтожителя Крымского моста" соответственно. Украинские военные уверены, что ракеты с боеголовкой массой 150 кг, которые могут преодолеть 280 км на скорости около 900 км/ч, способны за несколько минут разнести Крымский мост. Одновременно комплексом может быть запущено до 24 ракет.

Ранее немецкий политолог Андреас Умланд призвал вернуть Украине ядерное оружие, от которого Киев отказался в 1994 году, подписав Будапештский меморандум. По его мнению, события, которые происходят в последние годы, показывают, что для сохранения независимости украинцам нужны ядерные боезаряды. Хотя бы несколько штук.