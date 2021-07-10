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Политика
Экономист Романчук: "В Минске сами испугались того, что сказали о Евросоюзе"

Экономист Романчук: "В Минске сами испугались того, что сказали о Евросоюзе"

Александр Лукашенко в ходе своего визита в Крым, куда он отправится на встречу с Владимиром Путиным, может признать Крым российским в надежде на финансовую помощь.
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Таким мнением поделился экономист Ярослав Романчук. Белорусский президент ранее на совещании о противодействии западным санкциям заявил, что в качестве реакции на отказ от поставки комплектующих наБелАЗ, МАЗ и другие предприятия Минск может отказаться от товаров из Германии, а также ввести блокаду на поставки немецких товаров в Россию.

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По словам экономиста, на встрече Путина и Лукашенко, которая состоится в Крыму, может быть поднят вопрос о выделении Москвой кредита Минску. При этом, ответ на этот вопрос зависит от того, сочтет ли российское руководство договоренности предыдущих встреч выполненными.

Романчук подчеркнул, что Александру Лукашенко следует предложить Путину нечто такое, что побудит его без сомнений оказать Белоруссии финансовую помощь, включающую в себя "компенсацию" за санкции, введенные странами Европы. Переговоры президентов пройдут в Крыму, и именно там белорусский лидер может признать Крым российским, надеясь на исполнение своих ожиданий. Не исключено, что внешняя политика Белоруссии в отношении Украины и, возможно, Грузии также после этого изменится.

Экономист также отметил, что в случае, если белорусское руководство действительно откажется от немецких товаров и запретит транзит товаров из Германии, это станет, по сути, началом торговой войны с Евросоюзом, которая будет иметь все вытекающие последствия.

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Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
10 июля 2021, 15:04 Источник: udf.by ✓ Надежный источник

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