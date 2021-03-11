Путин заявил о начале восстановления экономики России

Президент России Владимир Путин заявил о начале восстановления отечественной экономики. В минувшем году она ослабла на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам Путина, преодолеть этот спад помогло своевременное принятие мер, в результате чего риск новых вложений в экономику был снижен. Глава государства отметил, что недавние реформы также позволили не ужесточать макроэкономическую политику. Российский лидер считает, что минувший год стал самым тяжёлым для мировой экономики после завершения Второй мировой войны, сообщает телеканал "360".



