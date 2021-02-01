Путин дал новые поручения в сфере правозащиты

До лета текущего года Верховному суду совместно с Минюстом рекомендовано рассмотреть вопрос о создании в России суда по правам человека и представить предложения. Также ВС и уполномоченный по правам ребенка рассмотрят вопрос об особенностях освобождения детей от уголовной ответственности в случае примирения с потерпевшей стороной.
К началу августа президенту представят предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, работающим в РФ. Также появятся проекты концепции обеспечения прав и свобод человека в цифровом пространстве. Будет разработана дорожная карта по повышению цифровой грамотности населения.
По поручению президента примут меры по защите прав журналистов в регионах в соответствии с российским законодательством о СМИ. Срок – до 1 мая.
Кроме того, будет проработана возможность введения административной преюдиции по статье 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Помимо этого, Генеральная прокуратура проверит информацию о незаконном воздействии на некоторых фигурантов уголовных дел.
Также надзорное ведомство проведет анализ правоприменительной практики при новом строительстве в зонах охраны объектов культурного наследия народов России, в том числе относительно ответственности за их повреждение или уничтожение.
В числе поручений главы государства – анализ зарубежной практики по регистрам доноров костного мозга. Правительство представит президенту предложения. Также кабмин примет меры по совершенствованию системы контроля за дезинфицирующими средствами и проведением дезинфекционных работ.
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