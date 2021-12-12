Байден пригрозил России войсками НАТО: Нам придется

По словам президента США, страна направит свои войска в соседние страны НАТО, а не в Незалежную. Джо Байден также заявил, что и не думал размещать свои войска на Украине в случае "вторжения" России.
Политик добавил, что в ходе онлайн-саммита рассказал российскому президенту о своих планах. "Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг", – высказался Джо Байден.
Ранее в Пентагоне вновь заявили о сосредоточении войск нашей страны на границе с Незалежной. В США убеждены, что никаких изменений на этом участке не произошло, а их концентрация лишь увеличивается.
Как писали "Дни.ру", американский лидер сделал хитрый ход для деэскалации напряженности двустороннего диалога США с Россией. Джо Байден поддержал спекуляции о якобы возможном вторжении российских войск на территорию Незалежной, чтобы у него появился повод для уступок от нашей страны.
Напомним,
онлайн-встреча Джо Байдена и Владимира Путина состоялась 7 декабря. Ранее украинский аналитик Александр Кочетков предположил, что Соединенные Штаты будут договариваться по поводу членства Украины в Североатлантическом альянсе.