Как "промывают мозги" белорусским силовикам: откровения уволившегося после протестов сотрудника МВД

Протестующие против режима Александра Лукашенко белорусы недоумевают, почему сотрудники силовых структур проявляли на улицах такую жестокость против своих граждан. Оказалось, что недовольство есть и по другую сторону баррикад.

Бывший офицер внутренних войск МВД Белоруссии, 25-летний старший лейтенант Максим Денисевич уволился из правоохранительных органов вскоре после первой вспышки массовых протестов в августе минувшего года. Мужчина выразил сожаление тем, что белорусы ставят все подразделения силовиков на одну доску, обвиняя их в насилии и применении оружия.

В откровенной беседе с журналистами Денисевич рассказал, что военнослужащие внутренних войск и солдаты-срочники никого не избивали на митингах. Более того, оружие было только у ОМОНа, СОБРа и спецподразделения "Алмаз". По словам бывшего сотрудника МВД, до его сослуживцев доводили, что огнестрельное оружие можно применять только для предотвращения тех действий демонстрантов, которые опасны для жизни и здоровья окружающих. При этом стрелять можно было лишь таким образом, чтобы ни в коем случае не убить человека.

Максим Денисевич также признался, что внутренним войскам действительно отдавали приказы задерживать людей и разбивать стёкла машин, сигналящих в поддержку митингующих. Это делалось для того, чтобы "пометить" автомобиль, а потом найти и задержать самих водителей.

Тем не менее, бывший офицер до сих пор недоумевает, почему сотрудники других подразделений так жестоко избивали и калечили свой народ. По его мнению, единственным объяснением подобных действий является "промывки мозгов" во время брифингов. Денисевич пояснил, что силовиков тщательно "обрабатывали" перед отправкой на задания, внушая им мысль, что протестующие якобы используют оружие, самодельные взрывные устройства и проявляют агрессию, из-за чего гибнут их сослуживцы.