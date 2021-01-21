На юге Москвы при пожаре погиб человек

На юге российской столицы было зафиксировано ЧП. В одном из жилых домов загорелась квартира.
В результате случившегося погиб человек. Обстоятельства случившегося выясняются.
На юге российской столицы было зафиксировано ЧП. В одном из жилых домов загорелась квартира.
В результате случившегося погиб человек. Обстоятельства случившегося выясняются.
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