Бывший сотрудник спецслужб предупредил о возможном покушении на Путина

США уже решали свои внешнеполитические проблемы путем ликвидации неугодных глав иностранных государств, напомнил бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми. Он не исключил, что американцы готовят покушение и на президента России Владимира Путина.



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