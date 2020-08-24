Андрей Воробьев вошел в топ-5 лучших блогеров среди губернаторов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял четвертое место среди ведущих блоги губернаторов по уровню цитируемости за июль. Среди лидеров оказался и мэр Москвы Сергей Собянин.
Наиболее цитируемой стала публикация Воробьева о помощи пострадавшим от прорыва дамбы в Рузском округе, которым он пообещал по два миллиона рублей, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Помимо Воробьева и Собянина в число самых популярных попали глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
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