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Политика

Теряющему берега Лукашенко поставили диагноз после абсурдных угроз Путину

Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, судя по всему, оценил нашумевший сериал "Чернобыль" от канала HBO. Другое объяснение тому, почему Батька предъявил России претензии за события, произошедшие более 30 лет назад, найти трудно. 
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Во время визита в Брест Лукашенко потребовал компенсации от России за аварию на чернобыльской АЭС. Батько убежден, что Москва должна компенсировать потери "самой пострадавшей от трагедии стране".

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Белорусский лидер считает, что Россия, как правопреемник Советского Союза, ему должна. Стоит отметить, что подобный диагноз характерен и для властей Прибалтики, которые требуют многомиллионную компенсацию за пресловутую "советскую оккупацию". "Пострадало треть населения Белоруссии, но ты хотя бы за это помоги – миллиардов 10–15 кубометров газа по приемлемым ценам", – цитирует Лукашенко Rusvesna.su.

Как уже писали "Дни.ру", помимо прочего в Бресте Лукашенко резко высказался об отношениях с Россией и пригрозил отобрать нефтепровод "Дружба". Если белорусский лидер на такое решится, то станет для России нерукопожатным.

Белорусский лидер высказался о возможной поставки нефти в Белоруссию через Польшу. В таком случае, сказал глава государства, Минск заберет себе две нитки нефтепровода "Дружба", по которому экспортируется российское черное золото.

8 сентября 2019, 14:09
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комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВестникЪ ГОСПОДНЕЙ КАРЫ !!!
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мой Бог - рабом меня не кличет...
<цензура>=NAT3DLAXBHQ
ВестникЪ ГОСПОДНЕЙ КАРЫ !!!
Ответить
ДЛЯ СЛАВЫ СО ХРИСТОМ МЫ БЫЛИ СОЗДАНЫ, НИКАК НАС ВРАГ ЧУДОВИЩНЫЙ НЕ СЪЕСТ.
РОССИЯ - УКРАИНА - БЕЛОРУССИЯ ТРИ ПЛЕМЕНИ СЛАВЯНСКИХ БОГАТЫРЯ !!!
И ЕСЛИ НАПАДУТ НА НАС КИТАЙЦЫ ПОГАНЫЕ - МЫ ВСТАНЕМ ЗА ОРУЖИЕ ДРУЗЬЯ.
ТРИ СМЕЛЫХ СЛАВЯНСКИХ БОГАТЫРЯ !!!
МЫ ПОЙДЕМ ВЕНЧАТЬ РУССКОГО ЦАРЯ !!!
(Жанна Бичевская)

МЫ - РУССКИЕ Жанна Бичевская
<цензура>=mZMtZ3H3C3w

С 8 сентября 2019 года эту Песню Жанны Я ЦАРЬ РУСИ ПОВЕЛЕВАЮ СДЕЛАТЬ ГИМНОМ НОВОЙ ОБНОВЛЕННОЙ СВЯТОЙ РУСИ !!!
КТО МНЕ БУДЕТ ПЕРЕЧИТЬ - ПРИДАМ КАЗНИ !!!

●•● ●•● ●•● ●•● ●•● ●•● ●•● ●•● ●•● ●•●
ПОЛНЫЙ ТЕКCТ ГИМНА РУСИ 21 (XXI) ВЕКА
"мы русские мы русские мы русские мы все равно поднимемся с колен"

Для славы со Христом мы были созданы,
Никак нас враг чудовищный не съест.
Кололи нас серпом, звездили звёздами,
Но наше знамя есть и будет Крест.

Ведут нас ко Христу дороги узкие,
Мы знаем смерть, гонения и плен.
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!

Клялись Царю мы крестоцелованьем
Предательство легло на Русский род,
Рассеяны по миру мы изгнаньем,
Как бывший богоизбранный народ.

Ведут нас ко Христу дороги узкие,
Мы знаем смерть, гонения и плен.
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!

На теле у России раны рваные,
Но свет Христов отчётлив впереди,
И если нападут на нас поганые,
Мы в бой пойдём с крестами на груди.

Ведут нас ко Христу дороги узкие,
Мы знаем смерть, гонения и плен.
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!

У нас с врагом окончена дискуссия,
Мы вновь воспрянем, подвигом горя.
Россия, Украина, Белоруссия -
Племён славянских три богатыря.

Ведут нас ко Христу дороги узкие,
Мы знаем смерть, гонения и плен.
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!

Наполнив мир малиновыми звонами,
Взойдёт победы Русская Заря,
И мы, восстав с крестами и иконами,
Пойдём венчать Российского Царя.

Ведут нас ко Христу дороги узкие,
Мы знаем смерть, гонения и плен.
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!

Уж ангелы трубят к Последней Битве,
За Веру, за Царя иди, не трусь.
Соборным покаяньем и молитвой
Да воскресит Господь Святую Русь!

Ведут нас ко Христу дороги узкие,
Мы знаем смерть, гонения и плен.
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Покаемся – поднимемся с колен!
<цензура>

П.С.
РАСПРОСТРАНИТЬ ГИМН РУСИ ПО ВСЕМ ВЕСЯМ И УЕЗДАМ СВЯТОЙ РУСИ !!
Я ВАШ ЦАРЬ МИХАИЛ РОМАНОВ!!!
(от Р.<цензура>. 8 верасень 2019 року)
1

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