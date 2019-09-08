Теряющему берега Лукашенко поставили диагноз после абсурдных угроз Путину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, судя по всему, оценил нашумевший сериал "Чернобыль" от канала HBO. Другое объяснение тому, почему Батька предъявил России претензии за события, произошедшие более 30 лет назад, найти трудно.

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