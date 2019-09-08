Теряющему берега Лукашенко поставили диагноз после абсурдных угроз Путину

Во время визита в Брест Лукашенко потребовал компенсации от России за аварию на чернобыльской АЭС. Батько убежден, что Москва должна компенсировать потери "самой пострадавшей от трагедии стране".
Белорусский лидер считает, что Россия, как правопреемник Советского Союза, ему должна. Стоит отметить, что подобный диагноз характерен и для властей Прибалтики, которые требуют многомиллионную компенсацию за пресловутую "советскую оккупацию". "Пострадало треть населения Белоруссии, но ты хотя бы за это помоги – миллиардов 10–15 кубометров газа по приемлемым ценам", – цитирует Лукашенко Rusvesna.su.
Как уже писали "Дни.ру", помимо прочего в Бресте Лукашенко резко высказался об отношениях с Россией и пригрозил отобрать нефтепровод "Дружба". Если белорусский лидер на такое решится, то станет для России нерукопожатным.
Белорусский лидер высказался о возможной поставки нефти в Белоруссию через Польшу. В таком случае, сказал глава государства, Минск заберет себе две нитки нефтепровода "Дружба", по которому экспортируется российское черное золото.
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