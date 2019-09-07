"Издеваться не позволим!": Лукашенко вышел из себя на людях

Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на предложение Запада о размещении ракет на территории Белоруссии. Он подчеркнул, что никакие государства не смогут больше издеваться над Минском.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь проявил излишние эмоции на публике. На этот раз поводом послужило предложение, сделанное помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, который недавно прилетал в Минск.

Лукашенко заявил, что Россия его не может упрекнуть ни в чем, поскольку Белоруссия должна смотреть "и на Восток, и на Запад".

"Куда нам деваться? Нас нигде не ждут. Другой земли нам никто не даст. В рабы мы не пойдем (мы уже походили, как я говорю, под плеткой). Это наш кусок земли. И он в центре Европы, на перекрестке всех путей", – эмоционально прокомментировал президент.

Он посетовал, что за "этот клочок земли" постоянно идет незримая война. Лукашенко признал, что на него постоянно пытаются оказывать влияние обе стороны, но он уверен, что не поддастся.

Также он прокомментировал отмену своей поездки в Польшу 1 сентября. По его словам, он был не против самого факта провести памятные мероприятия в связи с началом Второй мировой войны, но не превозносил это событие "до политических небес".

Лукашенко призвал не оценивать свой отказ от поездки как выпад против Запада. Но при этом он подчеркнул, что не позволит Европе размещать ракеты "где угодно".

"Мы ответили – создали свой комплекс "Полонез". Они заплакали, что мы их там нацелили… Я говорю: убирайте свои ракеты. Правда, я дал команду – на склад положили свои ракеты. Думаю, последуют и они, ответ будет точно такой. Мы не хотим ни с кем воевать. Но мы не позволим больше над нами издеваться. Никому. Ни мощным государствам, ни послабее", – подчеркнул Лукашенко.