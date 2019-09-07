Угрожающий Путину Лукашенко вызвал отвращение

Прибывший в Брест по случаю 1000-летия города Лукашенко
вновь прошелся по любимой теме – отношениям с Россией. Президент высказался о
возможной поставки нефти в Белоруссию через Польшу. В таком случае, сказал
глава государства, Минск заберет себе две нитки нефтепровода
"Дружба", по которому экспортируется российское черное золото.
"Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать, как лучше. Вот это мои требования", - приводит слова Лукашенко государственное агентство БелТА.
Москву угрозы белорусского лидера вряд ли напугают. "Россия перенаправит нефть в порты и скорректирует цену сокращением добычи, а белорусскую трубу просто перекроет", – пишет Telegram-канал "Бульба престолов".
Это станет концом Белоруссии как страны-транзитера, а Лукашенко потеряет остатки влияния в России, уверены авторы. "Начинается новая нефтяная война", – констатировал канал.
Резкое заявление Лукашенко возмутило и пользователей соцсетей. "Очень жаль, что неплохой, в общем-то, политик, превратился в отвратительного торгаша, выпрашивающего очередные финансовые подачки путем шантажа и угроз", – прокомментировал в Twitter блогер Кожа да Костя.
Лукашенко пошел вразнос, пообещал отобрать трубопровод "Дружба", по которому Россия поставляет нефть на Запад.— Кожа да Костя (@Zhmi_Davay) September 6, 2019
Очень жаль, что неплохой, в общем-то, политик, превратился в отвратительного торгаша, выпрашивающего очередные финансовые подачки путем шантажа и угроз. pic.twitter.com/WinCiyvVn2
Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко могут подписать соглашение по интеграции в декабре. Предполагается, что страны создадут общий рынок. При этом политических вопросов программа интеграции не затрагивает.
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