Хвастун Лукашенко попался на глупом обмане

Александр Лукашенко является счастливым обладателем электрокара Tesla. Машина на белорусских дорогах не самая популярная. "Я иногда ее тестирую", – во время встречи со школьниками поделился радостью от обладания дорогой игрушкой президент Белоруссии.
После этого последовало признание, которое наверняка заставило школьников еще больше завидовать Александру Лукашенко. По его словам, автомобиль ему лично подарил владелец компании. "Маск подарил – увидел меня на мотоцикле и говорит: Что это у вас президент на двухколесном ездит?", – добавил политик.
Если перед Александром Лукашенко стояла задача похвастаться, то он с ней блестяще справился. Толки о его контактах и уже едва ли не дружбе с Илоном Маском шли по всей Белоруссии. Идиллию нарушил сам миллиардер.
На своей странице в Twitter предприниматель ответил на многочисленные вопросы о том, действительно ли он подарил Tesla Александру Лукашенко. Ответ миллиардера был лаконичен и не подразумевал двояких толкований. "Э, нет", – заметил предприниматель.
Uh no— Elon Musk (@elonmusk) September 6, 2019
Тем временем журналисты обратили внимание на то, что автомобиль, которым похвастался президент Белоруссии, стоит 165 тысяч долларов. Впрочем, ряд экспертов сомневается, что Александр Лукашенко потратил эту сумму. Весьма вероятно, что автомобиль действительно является подарком, только не от Илона Маска, а от кого-то из российских бизнесменов.
Также эксперты обращают внимание и на тот факт, в каких условиях было сделано заявление о подарке от Илона Маска. Александр Лукашенко разговаривал со школьниками и вряд ли мог ожидать, что каждое его слово будет воспринято со всей серьезностью.
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