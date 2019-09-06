Хвастун Лукашенко попался на глупом обмане

Во время посещения одной из школ президент Белоруссии Александр Лукашенко попытался убедить учащихся, что автомобиль Tesla ему вручил лично глава копании-производителя элитных спорткаров Илон Маск. Тот, однако, эту информацию опроверг.

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