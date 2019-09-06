"У меня деньги есть": Лукашенко сняли покупающим телку

Во время рабочей поездки в Смолевичский район Минской области президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с директором ОАО "Озерицкий-Агро" и обсудил с ней покупку телки. На предупреждение, что это обойдется политику недешево, он подчеркнул, что необходимые средства у него есть.

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