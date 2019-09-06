"У меня деньги есть": Лукашенко сняли покупающим телку

Обсуждение предстоящей покупки сняли на видео журналисты. "Ну я себе телочку куплю", – решился Александр Лукашенко. Он заметил, что ему просто любопытно и хочется посмотреть на нее.
Собеседница предупредила президента Белоруссии, что на этот товар у нее высокая цена. "Ну ладно, я найду. У меня деньги есть", – ответил политик. Диалог вызвал смех у окружения Александра Лукашенко. Пользователи Сети на протяжении нескольких дней наслаждаются этим отрывком из репортажа белорусских СМИ, делятся своими шутками, а также вспоминают другие случаи, когда политик заговаривал о телках.
Так, в 2018 году всю Белоруссию и Россию, а возможно и другие страны мира, облетела фотография с совещания у Александра Лукашенко. В кадр попал конспект одного из чиновников, записывающих выступление белорусского лидера.
Внимательный взгляд журналистов и пользователей интернета зацепился за строчку "Бабла мало, нет мерседесов, телки на задне... ". Позже Александр Лукашенко признался, что в тот раз он был процитирован дословно. Причем под телками политик подразумевал не коров, как обычно, а девушек.
Телки- на заднем! Бабла мало мерседесов.... pic.twitter.com/W99Ue87TDY— runartagain (@runartagain) September 1, 2019
Президент Белоруссии извинился за такую лексику и объяснил, что просто иллюстрировал мышление не самых ответственных спортсменов. "У них один разговор, я дословно привел их фразы: бабло, мерседесы и сзади "телки". Извините, женщины, что я так повторил, просто к слову", – заметил тогда Александр Лукашенко.
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