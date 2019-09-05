Подло совравшему Лукашенко неожиданно ударили в спину

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о "наглухо закрытой" границе с Украиной публично опровергли. Фактически лидера соседней республики уличили во лжи. Причем не абы кто, а его подчиненный.



Государственную границу с Украиной Белоруссия не закрывала, а только усилила охрану, чтобы не допустить проникновения нелегального оружия. С таким заявлением выступил глава Совета безопасности республики Станислав Зась.



Несмотря на прямо противоположное заявление Лукашенко днем ранее, Зась заверил, что пункты пропуска с Украиной белорусские власти не закрыли. По словам главы Совбеза соседней республики, Минск выставляет "жесткий заслон" для тех, кто приходит в страну с противозаконными целями.

Зась призвал не рассматривать принимаемые меры как "чрезвычайщину". Укрепление рубежей чиновник назвал "нормальным процессом".

Секретарь Совбеза напомнил, что на Украине на руках у населения тысячи единиц оружия, причем государство их не учитывает. В Белоруссии же есть люди, которые не прочь этим оружием воспользоваться. "Мы должны жестко пресекать такие устремления", – цитирует чиновника "Интерфакс-Украина".

Не далее как вчера Лукашенко озвучивал совсем другую информацию. С его слов, из-за контрабанды с Украины граница между двумя странами "наглухо перекрыта". Батька напомнил, что в прошлом году пограничники изъяли 76 единиц оружия и 800 боеприпасов.

Получается, Зась публично признал, что Лукашенко лгал, когда говорил о "наглухо закрытой границе". Или в белорусском руководстве сами толком не знают, что происходит на рубежах возглавляемой ими страны?