Подло совравшему Лукашенко неожиданно ударили в спину

Государственную границу с Украиной Белоруссия не закрывала,
а только усилила охрану, чтобы не допустить проникновения нелегального оружия.
С таким заявлением выступил глава Совета безопасности республики Станислав
Зась.
Несмотря на прямо противоположное заявление Лукашенко днем ранее, Зась заверил, что пункты пропуска с Украиной белорусские власти не закрыли. По словам главы Совбеза соседней республики, Минск выставляет "жесткий заслон" для тех, кто приходит в страну с противозаконными целями.
Зась призвал не рассматривать принимаемые меры как "чрезвычайщину". Укрепление рубежей чиновник назвал "нормальным процессом".
Секретарь Совбеза напомнил, что на Украине на руках у населения тысячи единиц оружия, причем государство их не учитывает. В Белоруссии же есть люди, которые не прочь этим оружием воспользоваться. "Мы должны жестко пресекать такие устремления", – цитирует чиновника "Интерфакс-Украина".
Не далее как вчера Лукашенко озвучивал совсем другую информацию. С его слов, из-за контрабанды с Украины граница между двумя странами "наглухо перекрыта". Батька напомнил, что в прошлом году пограничники изъяли 76 единиц оружия и 800 боеприпасов.
Получается, Зась публично признал, что Лукашенко лгал, когда говорил о "наглухо закрытой границе". Или в белорусском руководстве сами толком не знают, что происходит на рубежах возглавляемой ими страны?
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