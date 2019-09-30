"Немощный человек": вскрылись серьезные проблемы со здоровьем Лукашенко

В августе президенту Белоруссии Александру Лукашенко исполнилось 65 лет, у власти он находится четверть века. На днях Батька объявил, что готов работать на посту, пока позволяет здоровье. Журналисты выяснили любопытные подробности о состоянии главы государства. Выяснилось, что со здоровьем у него не все гладко.



Свои перспективы на президентском посту глава государства связывает со здоровьем не первый раз. "Если я не смогу работать президентом и буду при своем уме, понимаете, я немощный человек, но голова соображает, я уйду в отставку сам", – сказал Лукашенко в интервью Ксении Собчак в 2014 году.



Для 65 лет президент выглядит хорошо. Но внешность, как известно, бывает обманчива. Издание UDF.by решило проанализировать, какие проблемы со здоровьем беспокоят белорусского лидера.

По словам журналистов, Лукашенко испытывал проблемы со зрением. в 2012-13 годах он несколько раз появлялся в объективе камер с очками. Не все в порядке и с коленями. По всей видимости, это результат травмы, которую белорусский лидер получил в 1990-е во время игры в футбол. "Мне полколена вырезали", – признался глава государства.

Травмы Лукашенко получал и во время игры в хоккей. Однажды белорусский лидер рассказал, что ему четыре раза зашивали раны на лице. "Последний раз так лоб рассекли клюшкой ― шесть швов наложили", - разоткровенничался Батька.

Несмотря на многочисленные травмы, Лукашенко старается всегда быть в хорошей форме, поддерживая свой образ бодрого и энергичного руководителя. Жить президент, по его собственному признанию, планирует еще долго.

"Я думаю, как минимум до лет 90 с лишним не умру", – заявил он на встрече с представителями российских СМИ в 2011 году.

Лукашенко решил позаботься о моем здоровье. Подарил низкокалорийные конфеты.

Спасибо Александр Григорьевич. Здоровье, прежде всего pic.twitter.com/SzRW8hXsBB — Путин говорит (@CzarSays) February 16, 2019

Не исключено, что все это время Лукашенко будет оставаться в президентском кресле. Политологи уверены: белорусский лидер опасается уходить в отставку и пока не намерен передавать бразды правления другому.

Если Лукашенко все же решится уйти в сторону, то риски для него и его семьи резко возрастут, полагает политический аналитик Александр Класковский. По его мнению, Батька боится, что преемник может оказаться гораздо слабее его, не справиться с ношей власти. "Или кланы перегрызутся между собой, начнут в стране войну всех против всех", – сказал эксперт в беседе с изданием naviny.by.