"Немощный человек": вскрылись серьезные проблемы со здоровьем Лукашенко

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Топ новостей

Хватил удар: Шаляпину вызвали скорую после известия о смерти Цымбалюк
Народ рвет и мечет из-за обрушения на Крымском мосту
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
"Это не слух": Заворотнюк решилась раскрыть правду о раке
партнеры
Понедельник 30 сентября
Лента новостей
15:26
"Тяжело переживали": Аксюта раскрыл причины победы дочери Алсу на "Голосе"
15:18
В Воркуте школьница провалилась в шахту лифта
15:00
Наргиз сорвалась на мат после разрыва с Фадеевым
14:54
"Потеря девственности, так сказать": Виторган рассказал о жизни после развода с Собчак
14:38
"Показушница!": заговорившую о любви Бузову обвинили в лицемерии
14:24
"Знает про роды все": Топалов проявил чудеса акушерства
13:57
"У Брежневой кризис в отношениях": звезда "Дома-2" высказался о похождениях Меладзе
13:54
Отец Фриске о войне с Шепелевым: Ничего у нас не меняется
13:18
Подруга проболталась о связи Пугачевой с Караченцовым
13:17
Опубликовано видео с места жуткой гибели трехлетних близняшек
13:16
Маркл сверкнула нижним бельем в отсутствии мужа
12:43
Россияне определили черту бедности
12:42
Университет транспорта проведет более 60 лекций для москвичей
12:31
"Они разрушают жизнь!": умирающую Заворотнюк медленно добивают
12:25
"Пристроился тюфяк": Народ раскатал таскающегося за Собчак Богомолова
12:13
В Москве взорвали и ограбили банкомат
11:54
"Не жрать": резко схуднувший на 30 кг Киркоров всколыхнул общественность
11:50
Болезнь и смерть Началовой оказались постановкой родственников и Первого канала ради рейтингов
11:49
Как мужчины оценивают женщин
11:46
"Хватит меня торопить!": невеста Тимати дала отпор назойливым россиянам
11:27
Рецепт пшенной каши с тыквой
11:21
Бабушка-лесбиянка сделала мужчиной сына Хабенского
11:14
"Где твоя семья": самую успешную дагестанскую "барби" закидали камнями
11:03
"Алтайская девственница!": Собчак попала впросак в венчальном платье
10:57
Синоптики пообещали жару после первого снега
10:39
"Такая дерзкая": Разнаряженная Бородина проигралась в казино
10:27
Тимати подверг жизнь дочери страшной опасности (видео)
10:17
Башкирский студент упал замертво на уроке физкультуры
10:09
"Давайте еще более уродские вещи сделаем": Литвинову разнесли за дефиле в Париже
10:05
"Мне не хотелось жить": Федосеева-Шукшина о страшной депрессии
09:31
В Москве состоится главный женский бизнес-форум "Woman Who Matters-2019"
09:25
"Райское наслаждение": россияне облобызали роскошную фигуру Темниковой
09:17
Россиян предупредили о скачке цен на молоко
09:13
"Просто невыносимо": неожиданный поворот в скандале с больной раком Заворотнюк
09:05
Как залезли в трусы: поведение Бочкаревой с наркотиками вызвало вопросы
09:04
"Близко знакомы": звезда "Счастливы вместе" высказалась на фоне слухов о наркотиках
08:57
Путин освободил некоторых россиян от НДФЛ
08:45
"Бывают скандальчики": Кудрявцева откровенно о ссорах с мужем
08:16
"Шанс есть": миллионы россиян начали молиться за умирающую Заворотнюк
08:10
Билан упал в грязь лицом после позора в Самаре
07:43
"Теперь могу кричать": Лазарев впервые показал годовалую дочь
06:35
Не оправдавшего надежд Зеленского унизили в прямом эфире
06:04
Женщина и ее друг насиловали мужчин в сауне в Татарстане
04:11
"Не сидите и не бездействуйте": Главная сваха страны дала совет насчет романов с женатыми
02:24
На Москву обрушатся мощные ливни
00:13
"Каждый имеет право на второй шанс": освободившихся Мамаева и Кокорина взяли под защиту после травли
22:08
"Ком в горле": слова Валерии об уходе заставили народ рыдать
20:22
Одуревшие украинцы поглумились над смертью Захарова
18:24
"Опухшая и нечесаная": Чехову заласкали за фото "только из постели"
17:28
Ушлый Лукашенко пытается прогнуть непокорного Зеленского
17:13
Оголившаяся Боня возбудила жителей Монако
16:43
"Позор!": Гагарина подняла вой из-за грязных подозрений в связи с Лазаревым
15:48
"Хочет все исправить": Рудковская замолвила слово за оскандалившегося Билана
15:10
"Ты настоящий отец!": народ в восторге от милого видео Галкина с детьми
14:33
"Прискорбно": Борисова посочувствовала попавшей в кокаиновый скандал Бочкаревой
13:42
"Так нельзя": россияне в шоке от неприкрытого хамства Навки
12:47
Счастливая Волочкова показала идиллию в постели с любовником
12:27
Зеленскому врезали за Меркель
11:54
Горюющая Цымбалюк-Романовская с трепетом вспомнила о времени с Джигарханяном
11:43
"Мама заставила": Волочкова открыто о судьбе ребенка от Керимова
11:25
"Я не боюсь узнать твою любовь на вкус": толпа возбужденых геев порвала Лазарева
11:22
Собчак и Борисов подрались из-за лакомого куска
10:18
Внезапная смерть сильно ударила по Орбакайте
10:15
Сраженный Лазарев полмесяца не выходил из дома
08:01
"Окончательно осиротел": Киркоров убит страшным известием
06:32
Хилькевич пожаловалась на проблемы в семье
04:19
20-летняя дочь Агутина и Варум в кружевном наряде сразила всех наповал
02:23
"Глаз не оторвать": Бондарчук в дерзком мини похвасталась стройными ногами
00:05
Выбрала имя: Летучая рассказала о прибавлении в семье
22:37
"Разгласили врачебную тайну": Малахов наплевал на волю умирающего актера
20:14
Лорак отпраздновала день рождения появлением без белья
18:22
Звезду сериала "Счастливы вместе" задержали с наркотиками в трусах (видео)
17:37
Порошенко лишился ценного союзника
17:11
"Купите, нам покажите, хотим все знать!": народ требует опубликовать фото Заворотнюк в реанимации
16:43
"На порог не пустил бы": оскандалившегося Друзя предложили пожизненно отлучить от телевидения
16:28
"ЕР" просит Чайку проследить за делом об убийстве ветерана
16:12
"У меня просто нет слов": Хазанов скорбит из-за тяжелой утраты
15:28
Жаждущих нажиться на тяжелобольной Заворотнюк пристыдили
15:16
49-летний рыжий из "Иванушек" высказался о связи с 21-летней моделью
14:48
Народный артист России напал с ножом на врача
14:38
Володин выразил соболезнования близким и коллегам Захарова
14:25
"Светлая память": страшная трагедия пришибла Собчак
13:50
Лукашенко крепко досталось после громкого заявления о Крыме
13:19
Непростой выбор стал судьбоносным для Анастасии Заворотнюк
12:53
Победившим смертельный рак Рыбину и Сенчуковой указали на новую опасность
12:27
Умер режиссер Марк Захаров
12:11
Николаев обнародовал редкое видео Пугачевой
11:36
"На всю страну целуешь мужские гениталии": Тодоренко прилюдно прошлась по Успенской
11:12
"Он не думал уходить": Матвиенко рассказал о состоянии Расторгуева после пересадки почки
10:57
Популярного музыканта настигла страшная беда
10:49
Известный блогер открестился от романа с Бузовой
10:36
"Мертвая царевна": изменившаяся Гагарина вызвала оторопь
10:01
"Можно только молиться о ее душе": Волочкова обратилась к поклонникам Заворотнюк
08:17
Зеленскому врезали за позорное выступление в ООН
06:27
"Женственная красота": 30-летнюю Муцениеце облобызали с ног до головы
04:14
"Перестирывать грязное белье": опозорившемуся Малахову порекомендовали взять пример с Урганта
02:00
Никто не забыт: российские кинематографисты показали Белую Лилию Ленинграда
00:04
"Все сходим с ума": Пригожин взорвался после появления развратного видео
22:28
В Екатеринбурге экстренно сел самолет
22:20
Боится до чертиков: раскрыт главный страх 65-летнего Лукашенко
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Лорак отпраздновала день рождения появлением без белья
Победившим смертельный рак Рыбину и Сенчуковой указали на новую опасность
Жаждущих нажиться на тяжелобольной Заворотнюк пристыдили
Непростой выбор стал судьбоносным для Анастасии Заворотнюк
Лукашенко крепко досталось после громкого заявления о Крыме
"Разгласили врачебную тайну": Малахов наплевал на волю умирающего актера
Политика

"Немощный человек": вскрылись серьезные проблемы со здоровьем Лукашенко

Проблемы со здоровьем у Александра Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
В августе президенту Белоруссии Александру Лукашенко исполнилось 65 лет, у власти он находится четверть века. На днях Батька объявил, что готов работать на посту, пока позволяет здоровье. Журналисты выяснили любопытные подробности о состоянии главы государства. Выяснилось, что со здоровьем у него не все гладко. 
прочитано 105 раз

Свои перспективы на президентском посту глава государства связывает со здоровьем не первый раз. "Если я не смогу работать президентом и буду при своем уме, понимаете, я немощный человек, но голова соображает, я уйду в отставку сам", – сказал Лукашенко в интервью Ксении Собчак в 2014 году.

ПО ТЕМЕ

Неожиданная смерть добила одряхлевшего Лукашенко

Боится до чертиков: раскрыт главный страх 65-летнего Лукашенко

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Для 65 лет президент выглядит хорошо. Но внешность, как известно, бывает обманчива. Издание UDF.by решило проанализировать, какие проблемы со здоровьем беспокоят белорусского лидера.

По словам журналистов, Лукашенко испытывал проблемы со зрением. в 2012-13 годах он несколько раз появлялся в объективе камер с очками. Не все в порядке и с коленями. По всей видимости, это результат травмы, которую белорусский лидер получил в 1990-е во время игры в футбол. "Мне полколена вырезали", – признался глава государства.

Травмы Лукашенко получал и во время игры в хоккей. Однажды белорусский лидер рассказал, что ему четыре раза зашивали раны на лице. "Последний раз так лоб рассекли клюшкой ― шесть швов наложили", - разоткровенничался Батька.

Несмотря на многочисленные травмы, Лукашенко старается всегда быть в хорошей форме, поддерживая свой образ бодрого и энергичного руководителя. Жить президент, по его собственному признанию, планирует еще долго.

"Я думаю, как минимум до лет 90 с лишним не умру", – заявил он на встрече с представителями российских СМИ в 2011 году.

Не исключено, что все это время Лукашенко будет оставаться в президентском кресле. Политологи уверены: белорусский лидер опасается уходить в отставку и пока не намерен передавать бразды правления другому.

Если Лукашенко все же решится уйти в сторону, то риски для него и его семьи резко возрастут, полагает политический аналитик Александр Класковский. По его мнению, Батька боится, что преемник может оказаться гораздо слабее его, не справиться с ношей власти. "Или кланы перегрызутся между собой, начнут в стране войну всех против всех", – сказал эксперт в беседе с изданием naviny.by.

Автор: 30 сентября 2019, 15:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Не оправдавшего надежд Зеленского унизили в прямом эфире
Ушлый Лукашенко пытается прогнуть непокорного Зеленского
Зеленскому врезали за Меркель
Порошенко лишился ценного союзника

Шоу-бизнес

"Тяжело переживали": Аксюта раскрыл причины победы дочери Алсу на "Голосе"
"Как кобыла!": Водонаева показала третью ногу
Наргиз сорвалась на мат после разрыва с Фадеевым
"Потеря девственности, так сказать": Виторган рассказал о жизни после развода с Собчак

Проишествия

В столичной школе вспыхнул пожар (видео)
Звезда фильма "Ты у меня одна" разбился в ДТП под Петербургом
Подросток лишился слуха и зрения из-за фастфуда
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель

Lifestyle

Умер режиссер Марк Захаров
Никто не забыт: российские кинематографисты показали Белую Лилию Ленинграда
"Он был знаменит и одинок": жены о жизни с Георгом Отсом
"Мама, не сдавай меня в детдом": рыдающая на коленях девочка шокировала москвичей
Шоу-бизнес

"Просто невыносимо": неожиданный поворот в скандале с больной раком Заворотнюк

Звезда "Не родись красивой" в шоке от случившегося
Шоу-бизнес

Билан упал в грязь лицом после позора в Самаре

Артист приехал в город, чтобы извиниться, но спровоцировал новый скандал
Шоу-бизнес

"Шанс есть": миллионы россиян начали молиться за умирающую Заворотнюк

Флешмоб в поддержку актрисы был запущен в соцсетях
Шоу-бизнес

"Бывают скандальчики": Кудрявцева откровенно о ссорах с мужем

В личной жизни телеведущей не все так гладко

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Предсказание на выходные
Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября
Гороскоп на октябрь

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Каждый имеет право на второй шанс": освободившихся Мамаева и Кокорина взяли под защиту после травли
"Маленькая фея": россияне разнежились от видео с дочерью Навки
"Он тебя боится": жена Мамаева заставила мужа рассказать правду
Россиянка со стальными мускулами победила в турнире Шварценеггера

Регионы

"ЕР" просит Чайку проследить за делом об убийстве ветерана
Русский Север очистят от нелегальных свалок
Повреждение конструкций: жуткие последствия аварии у Крымского моста сняли на видео
Опубликовано видео первого пуска новейшей ракеты "Оникс"
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru