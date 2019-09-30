Болтливый Зеленский отвесил увесистую оплеуху Трампу

Телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским обернулись настоящим скандалом мирового масштаба, последствия которого обеим странам придется пожинать еще очень долго. В частности, как отмечают эксперты, на посмешище был выставлен не только очередной хозяин Белого дома, но и все американское государство.

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