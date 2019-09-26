Загнанную в ловушку Украину оставили без денег

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский во время своего знаменитого телефонного разговора сошлись во мнении, что европейские страны тратят недостаточно много денег на поддержку Украины. У такой позиции, считают эксперты, есть простое и логичное объяснение.

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