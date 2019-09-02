"Вымазали грязью": стало известно о дерзкой провокации против Лукашенко

Белорусский лидер получил шанс засветиться в компании
сильных мира сего, отметил эксперт по маркетингу Алексей Колб. По его мнению,
Лукашенко стоило использовать этот момент, но в руководстве страны
просчитались.
Эффект от встречи с представителем США был смазан новостями о сборе Лукашенко арбузов, полагает Колб. В интернете появилось множество фотографий и видео, где белорусский лидер в компании молодых красавиц кидает арбузы.
Советников президента республики Колб назвал "бездарями". "На месте Лукашенко я бы уволил своих пиарщиков. Его словно вымазали грязью, закидали арбузными корками", – цитирует эксперта Gazetaby.com. Колб не стал исключать, что Батька стал жертвой тщательно подготовленной провокации.
Джон Болтон посетил Белоруссию 29 августа. Американский гость такого высокого уровня побывал в соседней республике впервые за 20 лет. Лукашенко подарил представителю Вашингтона подарки и предложил начать новую страницу в отношениях двух стран.
После переговоров белорусский лидер отправился на участок, где занялся сбором урожая арбузов. Помогали Лукашенко несколько девушек во главе с пресс-секретарем президента Натальей Эйсмонт. По словам Батьки, в этом году он собрал 20 тонн бахчевых.
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