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"Усы привстали": снятый с сексуальными девушками Лукашенко крупно опозорился

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон получил от Александра Лукашенко подарки для семьи Трампов. Но пользователи сочли их весьма странными. 
прочитано 1336 раз

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прилетел с визитом в Минск, родину бабушки зятя Трампа. Политик провел переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко. 

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Батька передал подарки американскому коллеге и его жене: кортик для Дональда и льняные скатерть и салфетки для Меланьи.

"Это изделия из белорусского льна. Наверное, в Америке уже такая ткань не производится. Передайте это Меланье, потому что она имеет отношение к славянскому льну", – сказал Лукашенко.

Болтону же достался в подарок шоколад, выпущенный специально к Европейским играм, вероятно, просроченный, а также бутылка белорусской водки "Президент", которую Лукашенко расхвалил.

В социальных сетях иронично прокомментировали встречу, написав –  "Эффект усов Болтона в Минске: усы Пескова зашевелились, усы Лукашенко привстали".

Ранее Лукашенко засняли за сбором урожая арбузов в компанией красивых девушек – его пресс-секретарь Натальи Эйсмонт и других сотрудниц службы делового протокола. 

31 августа 2019, 12:39
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Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВестникЪ ГОСПОДНЕЙ КАРЫ !!!
Ответить
ВестникЪ ГОСПОДНЕЙ КАРЫ !!!
ПОКЛОНСКАЯ
ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО Я ГЛУПАЯ, И НИЧЕГО НЕ ВИЖУ И НЕ ЗНАЮ, КАК РАЗВОРОВЫВАЮТ БЮДЖЕТ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МОСКОВСКОМ УРОВНЕ САМИ ВЛАСТЬ ПРЕДЕРЖАЩИЕ.
ВСЕ ВИЖУ И ВСЕ ЗНАЮ.
ВСЕХ ЗАСАЖУ!!!!
Именно поэтому, Вы затеяли "пенсионную реформу" чтобы скрыть ХИЩЕНИЯ!!!
НО Я ВСЕ ЗНАЮ, Я ВАС ВСЕ НА ЗОНУ ОПРЕДЕЛЮ ВМЕСТЕ С ПУТИНЫМ ГЛАВ-ВОРОМ!!!
НИКАКОЙ ПОЩАДЫ ВАМ НЕ БУДЕТ!!!!
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ РАЗВОРОВАЛИ ,ВЫВЕЛИ В ОФШОРЫ И ХОТИТЕ НА НАРОД ПОВЕСИТЬ !!!!
НЕ ЖДИТЕ МИЛОСТИ ОТ ПРОКУРОРА НОВОГО ВРЕМЕНИ !!!!!!!
Мистер Сечин
НАДО БЫЛО ТЕБЯ НЕ ПУСКАТЬ В МОСКВУ.
КАКОЙ ИДИОТ, ТЕБЯ ВПУСТИЛ В РОССИЮ?

ВСЕ ТАК ШЛО ХОРОШО, ВОРУЕМ ПО МАЛЕНЬКУ ПО 20 000 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ.
И КАКАЯ-ТО ХОХЛУШКА ПРИЕХАЛА ПРАВА КАЧАТЬ.
Кактус
Ответить
Шо, Мужык не имет права с бабами пообнымацця. ЛяксадрГрыгорыч, не слухай их к тетере матери.
ВестникЪ ГОСПОДНЕЙ КАРЫ !!!
Ответить
ПОКЛОНСКАЯ
ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО Я ГЛУПАЯ, И НИЧЕГО НЕ ВИЖУ И НЕ ЗНАЮ, КАК РАЗВОРОВЫВАЮТ БЮДЖЕТ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МОСКОВСКОМ УРОВНЕ САМИ ВЛАСТЬ ПРЕДЕРЖАЩИЕ.
ВСЕ ВИЖУ И ВСЕ ЗНАЮ.
ВСЕХ ЗАСАЖУ!!!!
Именно поэтому, Вы затеяли "пенсионную реформу" чтобы скрыть ХИЩЕНИЯ!!!
НО Я ВСЕ ЗНАЮ, Я ВАС ВСЕ НА ЗОНУ ОПРЕДЕЛЮ ВМЕСТЕ С ПУТИНЫМ ГЛАВ-ВОРОМ!!!
НИКАКОЙ ПОЩАДЫ ВАМ НЕ БУДЕТ!!!!
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ РАЗВОРОВАЛИ ,ВЫВЕЛИ В ОФШОРЫ И ХОТИТЕ НА НАРОД ПОВЕСИТЬ !!!!
НЕ ЖДИТЕ МИЛОСТИ ОТ ПРОКУРОРА НОВОГО ВРЕМЕНИ !!!!!!!
ВестникЪ ГОСПОДНЕЙ КАРЫ !!!
Ответить
Я НЕ МАТЬ ТЕРЕЗА, УДО И УСЛОВНО САЖАТЬ НИКОГО НЕ БУДЕМ.
ВСЕ ПОЙДУТ ПО ПОЛНОЙ!
ВестникЪ ГОСПОДНЕЙ КАРЫ !!!
Ответить
ОТ МЕНЯ, НЕ УЙДЕТ НИ ОДИН КРЕМЛЁВСКИЙ ЖУЛИК И ВОР.
ПОТОМУ, ЧТО Я ВСЕГДА ДОВОЖУ ДЕЛО ДО КОНЦА.
Я ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ.
ДЕЛО ЧЕСТИ ОЧИСТИТЬ КРЕМЛЬ ОТ БАНДИТОВ В ПОГОНАХ.
ВестникЪ ГОСПОДНЕЙ КАРЫ !!!
Ответить
ПРОКУРОР ПОКЛОНСКАЯ
УЖЕ СЕГОДНЯ ИХ НАДО СУДИТЬ, НЕ ЖДАТЬ 2024 РОКУ!
СУД ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЪЕКТИВНЫЙ!
ВСЕ ПО ЧЕСНОКУ!

У МЕНЯ ДАВНО СОБРАН КОМПРОМАТ НА ВСЕХ ЕДИНОРОСОВ.
ПУСТИТЬ В ХОД РАССЛЕДОВАНИЯ И ПОСАДКИ НЕ ЗА ГОРАМИ.
Гость
Ответить
а ведь кто то опозорился с дзюдаистами
1

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