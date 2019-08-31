"Усы привстали": снятый с сексуальными девушками Лукашенко крупно опозорился

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прилетел с визитом в Минск, родину бабушки зятя Трампа. Политик провел переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
Батька передал подарки американскому коллеге и его жене: кортик для Дональда и льняные скатерть и салфетки для Меланьи.
Болтону же достался в подарок шоколад, выпущенный специально к Европейским играм, вероятно, просроченный, а также бутылка белорусской водки "Президент", которую Лукашенко расхвалил.
В социальных сетях иронично прокомментировали встречу, написав – "Эффект усов Болтона в Минске: усы Пескова зашевелились, усы Лукашенко привстали".
Ранее Лукашенко засняли за сбором урожая арбузов в компанией красивых девушек – его пресс-секретарь Натальи Эйсмонт и других сотрудниц службы делового протокола.
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