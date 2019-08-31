"Ненавидит Россию и Путина": двуличного Лукашенко разоблачили

Приватные разговоры между президентами двух стран теряют смысл, если у России нет прагматичной политики в отношении Белоруссии, пишет Telegram-канал "Бульба престолов". "Лукашенко научился держать маску когда нужно и мгновенно ее сбрасывать, как только он снова остается наедине с собой", – уверены авторы.
Наиболее высоко они оценивают работу бывшего посла в Белоруссии Михаила Бабича. Дипломат подверг отношения двух стран скрупулезному анализу, чем навлек на себя гнев местной элиты и лично Лукашенко, после чего был отозван в Москву.
Бесконечные разговоры с белорусским лидером об интеграции авторы считают ошибкой. Они призвали Москву проанализировать реальные цели и мотивы Батьки.
"Если известно, что Лукашенко ненавидит Россию и Путина, хочет уйти на Запад – не надо играть с ним в хорошего полицейского", – пишет "Бульба престолов".
Диктатор Лукашенко с Джоном Болтоном:— Алексей (@8jA4KDGep9Kqh3J) August 29, 2019
"Готовы начать с нового листа наши отношения c США" pic.twitter.com/jgiPfHBEqd
Кроме того, эксперты призвали досконально выяснить, что реально делает Лукашенко для интеграции в рамках Союзного государства, использует ли он данное Москвой время для наращивания контактов с Западом и дерусификации республики. "Откуда пропал русский язык..., сколько было запущено культурных и политических инициатив по отдалению от России", – конкретизировали авторы.
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