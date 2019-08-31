"Ненавидит Россию и Путина": двуличного Лукашенко разоблачили

Президент Белоруссии Александр Лукашенко – мастер сидеть на двух стульях. На встрече с представителями США он призывает их начать отношения с чистого листа, а на переговорах с Владимиром Путиным не скупится на красивые фразы о союзе и братстве. Бесконечные разговоры с Батькой на тему интеграции ни к чему не приведут, считают эксперты. Они призвали Москву провести полный анализ российско-белорусских отношений.



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