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Политика

"Ненавидит Россию и Путина": двуличного Лукашенко разоблачили

Александр Лукашенко пытается угодить и России, и Западу. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко – мастер сидеть на двух стульях. На встрече с представителями США он призывает их начать отношения с чистого листа, а на переговорах с Владимиром Путиным не скупится на красивые фразы о союзе и братстве. Бесконечные разговоры с Батькой на тему интеграции ни к чему не приведут, считают эксперты. Они призвали Москву провести полный анализ российско-белорусских отношений.  
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Приватные разговоры между президентами двух стран теряют смысл, если у России нет прагматичной политики в отношении Белоруссии, пишет Telegram-канал "Бульба престолов". "Лукашенко научился держать маску когда нужно и мгновенно ее сбрасывать, как только он снова остается наедине с собой", – уверены авторы.  

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Наиболее высоко они оценивают работу бывшего посла в Белоруссии Михаила Бабича. Дипломат подверг отношения двух стран скрупулезному анализу, чем навлек на себя гнев местной элиты и лично Лукашенко, после чего был отозван в Москву.  

Бесконечные разговоры с белорусским лидером об интеграции авторы считают ошибкой. Они призвали Москву проанализировать реальные цели и мотивы Батьки.  

"Если известно, что Лукашенко ненавидит Россию и Путина, хочет уйти на Запад – не надо играть с ним в хорошего полицейского", – пишет "Бульба престолов".  

Кроме того, эксперты призвали досконально выяснить, что реально делает Лукашенко для интеграции в рамках Союзного государства, использует ли он данное Москвой время для наращивания контактов с Западом и дерусификации республики. "Откуда пропал русский язык..., сколько было запущено культурных и политических инициатив по отдалению от России", – конкретизировали авторы.  

Автор: 31 августа 2019, 07:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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