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Политика

Вскрылась чудовищная махинация обнаглевшего Зеленского

Вскрылась махинация Владимира Зеленского. Фото: www.globallookpress.com
Последние информационные вбросы от команды президента Украины Владимира Зеленского призваны отвлечь общественность от принятого Верховной радой закона об импичменте главы государства. С разоблачением лидера Незалежной выступил политолог Дмитрий Корнейчук. 
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Нужный Владимиру Зеленскому и стоящему за его спиной олигарху Игорю Коломойскому закон об импичменте принят с нарушением парламентского регламента, уверен эксперт. Корнейчук полагает, что, несмотря на название документа, закон максимально защитит президента от отстранения от власти.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Естественно, понимающие суть происходящего люди начнут протестовать, поднимется информационный шум. Чтобы это предотвратить в команде Зеленского предприняли пару шагов, написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

"Шаг первый: Богдан публикует фото в наручниках со своего отдыха во Франции. Шаг второй: на Банковой срочно проводят встречу Зеленского с Коломойским. И специально публикуют фото", – отметил эксперт.

После этого СМИ принялись бы обсуждать опубликованные фотографии. Тем самым, по задумке политтехнологов Зеленского, удалось бы отвлечь внимание от закона об импичменте и узурпацию власти Коломойским.

Принятый Верховной радой документ вызвал широкий резонанс в экспертном сообществе. Для начала отстранения президента от власти под соответствующим необходимы голоса более половины депутатов Верховной рады. Учитывая, что в новом созыве украинского парламента большинство мест принадлежит пропрезидентской партии "Слуга народа", вероятность импичмента Зеленского приближается к нулю.

Автор: 11 сентября 2019, 12:26
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Выборы на Украине: партия Зеленского оставила соперников с носом

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