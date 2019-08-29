"Другого пути нет": в Раде сообщили о свержении Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" приняли решение о том, чтобы оставить на должности министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Сообщается, что на такое сомнительное кадровое решение украинского лидера подтолкнули планы Петра Порошенко по организации государственного переворота.

С самой победы бывшего шоумена на выборах многие эксперты предсказывали, что Владимира Зеленского ждет свержение в результате заговора радикально настроенных националистов. Некоторые добавляли, что возглавить это движение может предыдущий президент Украины Петр Порошенко.

Судя по всему, в Верховной раде Украины получили подтверждение этой версии. О темных замыслах политика в личной переписке сообщила депутат нового созыва парламента от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая. "Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать", – сообщила народная избранница своей собеседнице.

Чтобы избежать подобного решения, партия Владимира Зеленского решилась на сомнительное с точки зрения непосвященных во внутреннюю кухню украинской политики избирателей кадровое решение. "Мы оставляем Авакова. Другого пути нет", – подчеркнула депутат.

Во время заседания депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая в переписке объяснила, почему решили оставить Арсена Авакова на посту главы МВД. Нардеп написала кому-то сообщение в мессенджере о том, что экс-президент Порошенко готовит переворот.

Будем посмотреть на это всё �� pic.twitter.com/hbdFHxGlAH — Потапов Евгений (@ea_potapoff) August 29, 2019

Богуцкая добавила, что Арсен Аваков будет возглавлять МВД Украины по меньшей мере до декабря. "Именно на декабрь Петя готовит путч", – объяснила парламентарий. Своей собеседнице она призналась, что очень расстроена этим решением, но понимает его необходимость. Также она добавила, что "Слуга народа" наверняка станет главным объектом критики за такое решение.

Ранее о попытке свержения Владимира Зеленского в эфире телеканала "Прямой" рассказывал политтехнолог Денис Богуш. По его словам, к подобному исходу может привести недостаточно жесткая позиция главы государства в вопросе Донбасса. Незавидная судьба ждет и тех политиков, которые ассоциируются с президентом.

"Общество просто будет их, скажем так, снимать с должности, мягко говоря", – подчеркнул эксперт. Критическим для карьеры, а возможно, и самой жизни Владимира Зеленского сроком он назвал конец года. Именно тогда украинцы могут неожиданно прозреть относительно того, за кого отдали свои голоса.