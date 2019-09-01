"Будет президентом": Лукашенко объявил о преемнике

Вслед за Батькой, которому на днях стукнуло 65, белорусские СМИ поздравили его младшего сына Николая. 31 августа молодому человеку исполнилось 15 лет.
В этом году Лукашенко-младший идет в 9-й класс. Как отмечает портал UDF.by, у парня разносторонние интересы: иностранные языки, хоккей, музыка. А недавно вместе с одноклассниками он взял шефство над домом престарелых.
Журналисты в очередной раз подняли тему политического будущего 15-летнего Николая. "Многие пророчат Николаю Лукашенко политическую карьеру – он посещает форумы, политические встречи президента с детства", – отмечает портал.
Многие при этом забывают, что Александр Лукашенко говорил на эту тему еще в 2008 году, когда Николаю было четыре года. Тогда младший сын впервые появился на публике.
"Я уже сказал: младший сын будет президентом", – заявил тогда Батька. В день рождения младшего сына журналисты припомнили белорусскому лидеру эту фразу.
твои одноклассники в 14 / коля лукашенко в 14 pic.twitter.com/HBya8MxSKD— тася никитенко (@tasyahg) April 26, 2019
Николай Лукашенко нечасто появляется на публике. По всей видимости, всему виной плотный график президентского отпрыска. Молодой человек растет разносторонней личностью: он увлекается несколькими видами спорта, играет на фортепиано, изучает китайский и испанский языки.
Большинство экспертов уверены: 65-летний Лукашенко хочет сохранить власть в руках семьи. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец полагает, что после Батьки власть перейдет его старшему сыну Виктору, а от него – к младшему Николаю.
"Создать, так сказать, президентскую династию Лукашенко. Он хочет, чтобы этот транзит прошел мирно", – сказал эксперт порталу UDF.by.
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