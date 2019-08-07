Зеленский крупно оконфузился во время важного визита

Украинский лидер запутался в маршруте своего движения в разгар церемонии у дворца президента Турции Тайипа Эрдогана в Анкаре. Владимир Зеленский поприветствовал на турецком языке почетный караул, который выстроился рядом с резиденцией.
Затем глава Незалежной направился в противоположную сторону от Эрдогана. Хотя, согласно протоколу, он должен был принять с коллегой рапорт офицеров. Заметив оплошность Владимира Зеленского, президент Турции решил соблюсти все правила и попросил его вернуться назад, чтобы принять рапорт.
После этого лидеры двух стран вошли в президентский дворец для двусторонних переговоров, сообщает газета Sabah. В ходе беседы они обсудили двусторонние отношения, ситуацию в черноморском регионе, а также актуальные вопросы международной повестки.
Также планируется встреча между делегациями, по окончании которой Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский проведут совместную пресс-конференцию. Кроме того, во время визита в Турцию у президента Украины запланирована встреча с Константинопольским патриархом Варфоломеем.
Ранее Владимир Зеленский уже успел пообщаться с представителями украинской общины в Турции. Он выразил надежду, что настанет время, когда Крым снова станет украинским.
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