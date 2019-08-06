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Политика

Украина придумала замену российскому топливу

Фото: www.globallookpress.com
Незалежная смогла найти альтернативу российскому дизелю. Об этом заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус. 
прочитано 864 раза

Представитель Владимира Зеленского рассказал, что Украина планирует заместить российские поставки импортом топлива из ЕС и Белоруссии. Он отметил, что это будет возможно с помощью Мозырского нефтеперерабатывающего завода, который увеличит поставки дизеля в Незалежную в августе и сентябре этого года до 260 тысяч тонн в месяц.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Также Андрей Герус сообщил, что нефтетрейдеры смогли накопить дополнительные запасы российского дизтоплива на нефтебазах и собираются их продавать. Речь идет о более 40 тысячах тонн, передает РИА Новости.

Представитель президента Незалежной подчеркнул, что Киев не против поставок российского дизтоплива на Украину "в разумных рамках". При этом он пояснил, что главным условием является отсутствие рисков и угроз для стабильности рынка. Второе условие – оплата всех соответствующих налогов.

Фото: www.globallookpress.com

Напомним, с 1 августа на Украине вступили в силу специальные пошлины на импорт сжиженного газа и дизельного топлива из России. Андрей Герус заявлял, что такое решение было принято в ответ на расширение российских экономических санкций. Сначала сбор за топливо на Украине будет составлять 3,75%, а с 1 октября – 4%, на сжиженный газ – 1,75% и 3%.

Автор: 6 августа 2019, 19:20
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ольга Скабейкина
Ответить
Ну и славаБогу! А пока в Украине дизель дешевеет, а на россии дорожает 🤑🤑😝😜🥟
1

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