Россия лишила топлива строптивую Украину

Поставки российского дизельного топлива на Украину приостановлены с 8 февраля. Это произошло из-за отсутствия у экспортера необходимых документов.

Причиной приостановки стало то, что Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) не оформила экспортеру необходимые документы. В пресс-службе Министерства энергетики уточнили, что у России нет межправительственных соглашений по поставкам нефтепродуктов в Венгрию и на Украину.

"Поставки дизельного топлива в указанных направлениях осуществляются хозяйствующими субъектами исходя из экономической целесообразности", – цитирует представителя Минэнерго "Интерфакс". По данным "Транснефти", поставки были приостановлены 8 февраля текущего года.

В настоящее время топливо, которое должно было идти на Украину, перераспределяется по другим направлениям. В частности, это Новороссийск и Приморск.

Вместе с тем почти 70% купленного Украиной угля оказалось российским. На приобретение каменного угля и антрацита в нашей стране Украина потратила 247 миллионов долларов (69,1% от общего импорта страны), передает ТАСС.

Следом за Россией по импорту угля на Украину идет США с 18%. Доля Казахстана в этом рейтинге составляет 5,7%. Доля остальных стран-поставщиков – 6,8%.

Отметим, в данный момент на Украине действует режим чрезвычайного положения из-за дефицита угля антрацитовой группы. Он вызван блокадой железных и автомобильных дорог радикалами.