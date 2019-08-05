Доигрался: Путин выписал черную метку наглецу Лукашенко

Последние годы в Белоруссии поднимает голову прозападный национализм, констатируют авторы Telegram-канала "Бульба престолов". Из-за этого в российском руководстве все больше сомневаются в целесообразности финансирования режима Лукашенко, отметили эксперты.
По их словам, развитие национализма под крылом Батьки привело к смене политики Москвы в отношении Минска, в том числе замораживанию и сокращению дотаций. "Россия уже приняла стратегическое решение по Беларуси и договариваться на условиях Лукашенко не будет", – отмечает Telegram-канал.
Как известно, у Путина и Лукашенко кардинально разные взгляды на подходы к интеграции двух стран в рамках Союзного государства. Белорусский лидер настаивает на получении финансово-экономической поддержки со стороны России, и лишь после этого готов предпринимать конкретные политические шаги. Кремль требует противоположного.
Ситуация, в которую Лукашенко себя загнал, крайне непростая. Вероятно, Батька опасается, что политическая интеграция с Россией может угрожать его власти. Однако без массовых дотаций со стороны Москвы его режим рассыплется, как карточный домик, уверены авторы "Бульбы престолов".
Коля Лукашенко... pic.twitter.com/say9hOJCNP— 25%Чайка⚓ (@Seagull_27) August 1, 2019
"В России Лукашенко не доверяют, с ним не хотят общаться, и все действия направлены на минимизацию его влияния на что-либо. Попытки замирения с его семьей (так эксперты называют ближайшее окружение белорусского лидера. – Прим. ред.) в 2015-17 г, по-моему, окончательно признаны ошибочными", – полагают эксперты.
Впрочем, у России достаточно рычагов влияния, чтобы привести упрямого Батьку в чувство. Помимо прочего, это импортозамещение белорусской продукции на российских рынках, налаживание транзита ресурсов в обход соседней республики, перекрытие контрабандных схем поставки санкционной продукции и многое другое, пишет "Бульба престолов".
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