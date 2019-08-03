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Зеленский раззявил рот на лакомый кусок России

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Команда нового президента Украины собралась отторгнуть часть территории нашей страны. Владимир Зеленский намерен вернуть Незалежной Крым.
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Для реализации своего дерзкого плана украинские власти хотят разработать "стратегию деоккупации Крыма". Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Безусловно, важная составляющая – это участие в наработке стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма. Это то, что очевидно, должно быть у нашего государства. Пока что полноценного этого документа нет", - цитирует Кориневича "ПолитНавигатор". Он добавил, что Незалежная не только может играть вторым номером, но команда Владимира Зеленского и способна "каким-то образом прописывать рецепты того, как мы будем возвращать Крым под контроль Украины".

Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму заявил, что Киев должен инициировать создание международной переговорной площадки, на которой будет обсуждаться возвращение полуострова Незалежной. По словам Кориневича, в переговорах могут участвовать Великобритания, США, Германия и Франция. Кроме того, он допускает участие в новом формате Турции. При этом он подчеркнул, что участие России в них необязательно.

Напомним, Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума. Киев считает полуостров своей территорией, находящейся под российской оккупацией. Москва настаивает на том, что присоединение Крыма соответствовало нормам международного права.

Автор: 3 августа 2019, 17:52
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