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Слабое дитя: беспомощному Зеленскому поставили неутешительный диагноз

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский не сможет завершить расследование преступной деятельности политика Петра Порошенко. По мнению эксперта, глава страны не обладает необходимыми силами.
прочитано 95 раз

Профессор института журналистики Никита Василенко считает, что необходимо продолжать рассматривать дело бывшего президента Украины. Более того, нужно изучить работу его предшественников и сторонников. 

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Надо расследовать деятельность не только его, но и его семьи. Прав был один из политических лидеров, который говорил, что надо расследовать дела не только Порошенко и его семейки, но и всех президентов, которые были до него", – выразил мнение эксперт.

По словам профессора, Владимир Зеленский не сможет довести расследование до конца. Все дело в том, что нынешний лидер – "дитя своего класса". Он будет продвигать идеи буржуазного либерализма, передает "ПолитНавигатор".

Материал дополняется.

Автор: 3 августа 2019, 10:30

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