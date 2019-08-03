Слабое дитя: беспомощному Зеленскому поставили неутешительный диагноз

Профессор института журналистики Никита Василенко считает, что необходимо продолжать рассматривать дело бывшего президента Украины. Более того, нужно изучить работу его предшественников и сторонников.
"Надо расследовать деятельность не только его, но и его семьи. Прав был один из политических лидеров, который говорил, что надо расследовать дела не только Порошенко и его семейки, но и всех президентов, которые были до него", – выразил мнение эксперт.
По словам профессора, Владимир Зеленский не сможет довести расследование до конца. Все дело в том, что нынешний лидер – "дитя своего класса". Он будет продвигать идеи буржуазного либерализма, передает "ПолитНавигатор".
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