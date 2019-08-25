Вскрылся убойный компромат на Порошенко

Против экс-президента Украины будут инициироваться новые уголовные расследования. Стало известно о новом преступлении, которое совершил Петр Порошенко.

Как выяснилось, далеко не все сведения о его правонарушениях политика были публично озвучены. Об этом заявил беглый нардеп Верховной Рады, украинский предприниматель Александр Онищенко.

"По заявлению одного из представителей американского бизнеса – Сэма Кислина, который озвучил, что Петр Алексеевич вывел из Украины порядка 8 миллиардов долларов", – цитирует Онищенко "ПолитНавигатор". По его словам, 800 миллионов гривен – это только то, какие убытки потерпела одна из государственных систем – "ЦентрЭнерго". "На самом деле, я думаю, расследований будет все больше и больше", – заключил народный депутат.

По его словам, дел будет очень много, потому что Петр Порошенко в свое время полностью погряз в коррупции и во всех отраслях "устраивал бизнес". Также Онищенко заявил, что у него есть и новый компромат против экс-президента Украины. При этом открывать ранее не афишированную информацию он отказался.

Порошенко заявил, что в рамках борьбы с коррупцией сделал всё возможное, чтобы следующему президенту Украины нечего было красть. — Одеса-Анекдоти® (@uanews3) 22 августа 2019 г.

"Давайте я пока оставлю это в тайне. У меня есть определенный козырь", – добавил нардеп. По его словам, ему ясна дальнейшая судьба Петра Порошенко. "Мы не будем его добивать в настоящий момент", - сжалился над политиком Онищенко. "Но, если кто-то с этим не справится, мы всегда выложим козырную карту", – подчеркнул депутат.