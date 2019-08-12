Отправленному в отставку Лукашенко плюют в лицо

Грядущие выборы в парламент Белоруссии стали поводом для критики президента страны Александра Лукашенко. Эксперты отмечают, что такой процедуры, предусмотренной Конституцией, попросту не существует.

Правозащитники, политологи и эксперты отмечают, что Белоруссия не может похвастаться достаточно развитыми демократическими процедурами. Координатор кампании по наблюдению за парламентскими выборами в стране, юрист Валентин Стефанович вовсе считает, что называть выборами подобное действие не стоит.

"Мы всегда наблюдаем за выборами, но называем это административными процедурами формирования органов власти", – цитирует эксперта издание "Завтра твоей страны". Александр Лукашенко как гарант Конституции, прав и свобод граждан страны, которую он возглавляет, обязан обеспечивать этот демократический процесс.

При этом на выборы и на президента Белоруссии начинают плевать сами избиратели. "Белорусскому сообществу уже наплевать, что там происходит с выборами", – уверен Стефанович. Тем не менее люди каждый раз сталкиваются с нарушением своих прав во время голосования, добавил он. В частности, речь идет о том, что их принуждают ходить на избирательные участки.

Борис Ельцин и Александр Лукашенко на подписании Договора о создании Союзного государства, Москва 8 декабря 1999 года. pic.twitter.com/GtoEVLodY4 — Хроника Истории (@FlexoUps) August 7, 2019

"В стране отсутствуют политическая конкуренция и политический плюралистический процесс, который можно назвать выборами", – отметил эксперт. По его словам, подобная схема негативно действует не только на оппозицию, но и на органы власти.

Напомним, что эксперты неоднократно подчеркивали: президенту Белоруссии Александру Лукашенко пора в отставку. По мнению многих специалистов, цепляясь за власть, политик делает только хуже и мешает развитию страны.

Глава Белорусского национального конгресса в Гродно Николай Соляник заявил, что отставка Александра Лукашенко ожидалась еще в 2010 году. Дескать, тогда бы он имел шанс остаться в истории как человек, приведший Белоруссию к стабильности, а не застою.

