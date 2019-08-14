Меркель и Макрон добили мечущегося Зеленского

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал о проблемах президента Украины Владимира Зеленского с нормандским форматом из-за отсутствия четкой позиции по урегулированию конфликта в Донбассе. Пока эта ситуация не изменится, уверен эксперт, украинскому лидеру не стоит ждать встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.



С того момента, как Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины, прошло уже достаточно времени для обозначения им четкого плана по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Однако этого до сих пор не произошло.

"У него нет ясного представления, что он собирается делать", – заявил в эфире телеканала NewsOne директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Он добавил, что ситуация стала очевидной и для западных лидеров. "Думаю, и Макрон, и Меркель понимают, что у человека нет позиции", – заметил эксперт.

По его словам, Киев не может объявить о том, что не будет выполнять взятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. Объективных препятствий для этого нет, а просто так отказываться выполнять решение Совбеза ООН нельзя.

Зеленский сломает свой рейтинг об Донбасс, как Гитлер сломал шею в Советском Союзе. Сказал об этом в утреннем эфире на России-24 сегодня. pic.twitter.com/Qlrnv0Oqsm — Николай Стариков (@nstarikov) August 5, 2019

"Сказать не хочется и выполнять не хочется. Так зачем нормандский формат собирать, когда все они говорят, что надо выполнить Минские соглашения? Зачем встречаться нормандским форматом? Чтобы посидеть в кругу мировых лидеров?" – цитирует издание "Политнавигатор" Михаила Погребинского.

На "встречу ради встречи" не пойдут уже сами Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Пока Владимир Зеленский мечется от одного полюса к другому, то заявляя о готовности пойти на любые уступки ради прекращения кровопролития, то провоцируя очередное обострение в Донбассе, ждать понимания со стороны европейских лидеров ему не приходится.

"Не будет такой встречи до тех пор, пока не будет понятно, что Украина готова выполнять свою часть Минских соглашений, Россия – свою часть", – подчеркнул киевский эксперт. А отказ контактировать со стороны президента Франции и канцлера Германии может стать мощным ударом по репутации Владимира Зеленского.

