Раскрыто отношение Путина к Зеленскому

Владимир Путин положительно относится к Владимиру Зеленскому, рассказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос про телефонный разговор, состоявшийся между президентами России и Украины. Высокой оценки можно удостоить и сам факт того, что диалог между лидерами двух стран был начат.
"Само по себе общение глав государств, этот факт – можно оценить только позитивно, положительно", – цитирует RT пресс-секретаря президента России. Он напомнил, что Владимир Путин всегда выступает за начало переговоров для поиска компромиссных решений. "Тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения", – цитирует РИА ФАН Дмитрия Пескова.
Российский лидер на первое место ставит не просто разговор, а конкретные итоги взаимодействия. "Путин весьма прагматичный собеседник, и для него главное – не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора", – подчеркнул Песков.
Кремль подтвердил разговор с Зеленским: «Президент России подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, прежде всего, исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населенных пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения» pic.twitter.com/mDGOlLnqTH— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 7, 2019
Отметим, Владимир Зеленский 13 августа подписал указ об упрощенной процедуре получения гражданства Украины для россиян, передает НСН. На послабление могут рассчитывать граждане России, которые подверглись "политическим преследованиям". Украинский лидер не скрывал, что подобная мера стала ответом на подписанный Владимиром Путиным указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих в Донецкой и Луганской областях.
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