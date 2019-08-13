Раскрыто отношение Путина к Зеленскому

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Владимира Путина к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. При этом, подчеркнул он, для российского лидера важны в первую очередь не разговоры сами по себе, а выполнение достигнутых ранее договоренностей.

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