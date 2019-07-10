Скандал с Зеленским: президент устроил перепалку с мелким чиновником
Во время рабочего совещания в городе Борисполь Киевской области Владимир Зеленский неожиданно выяснил, что за секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунко тянется мутный след криминального прошлого. Оказалось, что ранее тот был осужден за разбой с нанесением тяжких телесных повреждений.
В свете открывшихся обстоятельств президент Украины потребовал у мелкого чиновника удалиться. "Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском – еxit. Идите", – обрушился на него Зеленский.
Тот, однако, оказался не из робкого десятка и решил поспорить с главой государства. Ярослав Годунко напомнил Владимиру Зеленскому его собственные слова, сказанные во время инаугурации: "Все мы президенты".
Попытка собеседника вступить в полемику вызвала еще большее раздражение у украинского лидера. "Да иди уже, Господи. Ты точно не президент, поскольку у президента нет криминала. Иди гуляй, Господи", – продолжал он гнать мелкого чиновника.
Мнения украинцев по поводу произошедшего разделились. Одни сочли хорошим знаком, что президент так относится к своей работе и стремится, чтобы на всех уровнях власть представляли люди с незапятнанной репутацией.
Другие заметили, что политику такого масштаба стоит быть сдержаннее и не впадать в истерики, когда что-то идет не так. В любом случае, очередной скандал с Владимиром Зеленским заставил избирателей задуматься о перестройке политического ландшафта страны.
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