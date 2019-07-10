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Политика

Скандал с Зеленским: президент устроил перепалку с мелким чиновником

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Одним из секретов популярности Владимира Зеленского на Украине является его неформальный подход к некоторым вопросам, а также нескрываемая экспрессивность. Однако иногда подобное отношение становится причиной скандалов, а не аплодисментов публики.
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Во время рабочего совещания в городе Борисполь Киевской области Владимир Зеленский неожиданно выяснил, что за секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунко тянется мутный след криминального прошлого. Оказалось, что ранее тот был осужден за разбой с нанесением тяжких телесных повреждений.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

В свете открывшихся обстоятельств президент Украины потребовал у мелкого чиновника удалиться. "Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь? На английском – еxit. Идите", – обрушился на него Зеленский.

Тот, однако, оказался не из робкого десятка и решил поспорить с главой государства. Ярослав Годунко напомнил Владимиру Зеленскому его собственные слова, сказанные во время инаугурации: "Все мы президенты".

Попытка собеседника вступить в полемику вызвала еще большее раздражение у украинского лидера. "Да иди уже, Господи. Ты точно не президент, поскольку у президента нет криминала. Иди гуляй, Господи", – продолжал он гнать мелкого чиновника.

Мнения украинцев по поводу произошедшего разделились. Одни сочли хорошим знаком, что президент так относится к своей работе и стремится, чтобы на всех уровнях власть представляли люди с незапятнанной репутацией.

Другие заметили, что политику такого масштаба стоит быть сдержаннее и не впадать в истерики, когда что-то идет не так. В любом случае, очередной скандал с Владимиром Зеленским заставил избирателей задуматься о перестройке политического ландшафта страны.

Автор: Геннадий Куприянов10 июля 2019, 13:23

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Правильно. Молодец. Надо очищать органы власти от этой гадости. Только надо не просто попросить удалиться с совещания, а идти до конца и, как говорит наш гарант, "мочить в сортире". Удалять с постов путем посадок. Страшно конечно, но иного пути нет. <цензура> он президент.
ВестникЪГость
Ответить
Появление беспилотных самолетов благотворно скажется и на пассажирах: по оценкам, автоматизация полетов приведет к снижению цен на авиабилеты на 10%. Кроме того, летать на беспилотных самолетах будет безопаснее, чем на пилотируемых. Автоматизация исключит возможность ЧП из-за человеческого фактора.

Но пассажиры почему-то не рады. Согласно проведенному банком UBS опросу, в котором поучаствовали 8 тыс. человек, 54% пассажиров откажутся лететь в самолете без пилота, даже если цены на билеты будут ниже.
Гость
Ответить
Клоун, он думает что подвластно всё и все. А это клоунское понимание, власть по большому счёту не в его руках, а в руках таких как Годунко. Они соберутся, объединятся и прихлопнут комара.
ВестникЪГость
Ответить
Самолеты могут стать полностью беспилотными к 2025...
Пассажирские самолеты, летающие без пилота, довольно скоро могут стать реальностью. По прогнозам аналитиков банка UBS, первые лайнеры, дистанционно управляемые с земли, могут появиться уже к 2025 году. По оценке, такие самолеты позволят авиакомпаниям сэкономить $35 млрд. В первую очередь снизятся издержки на зарплату пилотов. ...
<цензура>

А потом появятся беспилотные космические корабли на Марс, а потом появятся беспилотные биотуалеты.
И беспилотные квартиры и спальные районы, их заселят молоденькими биороботессами с латексными улыбками и белыми зубами.
Гость
Ответить
молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

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