Скандал с Зеленским: президент устроил перепалку с мелким чиновником

Одним из секретов популярности Владимира Зеленского на Украине является его неформальный подход к некоторым вопросам, а также нескрываемая экспрессивность. Однако иногда подобное отношение становится причиной скандалов, а не аплодисментов публики.

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