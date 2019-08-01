Сделано заявление об убийстве сбежавшего Порошенко

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул Незалежную с солидным грузом ценной информации. Эксперты предупреждали, что это может нести определенные риски для его жизни и здоровья.



Сообщения о бегстве Порошенко с Украины появились в начале недели. Сообщалось, что бывший президент вылетел из Киева вместе с семьей на двух самолетах. Последний раз борт политика заметили недалеко от Объединенных Арабских Эмиратов, после этого его следы затерялись.



Наблюдатели стали строить предположения бегстве бывшего президента и его семьи. На Украине против политика возбуждено более десяти уголовных дел, так что оставаться на родине для него было опасно.

Впрочем, ряд экспертов сомневались, что Порошенко может грозить реальный тюремный срок. "Максимум, что Петру Порошенко угрожает – это изгнание из нашей страны по примеру многих других наших элит. Кто его не примет, скажите? Что, его не примут в Европе?" – заявил в эфире интернет-канала "Капитал" политический аналитик Руслан Бортник.

Эксперт предупреждал, что Порошенко знает слишком много о "темных делишках" бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. "Конечно, это для него риски физические дополнительные", - отметил эксперт.

Журналисты пошли еще дальше. "Порошенко скорее грохнут, чем посадят" – материал с таким заголовком появился у издания "ПолитНавигатор". Очевидно, под словом "грохнуть" подразумевается убийство бывшего лидера Незалежной.

Отъезд Порошенко с Украины произошел после провального выступления его партии "Европейская солидарность" на недавних выборах в Верховную раду. Это ослабляет и без того шаткое положение политика: не исключено, что против него могут возбудить новые уголовные дела.

Почувствовав, что запахло жареным, Порошенко бросился искать помощи в США. Сообщается, что интересы бывшего президента будут представлять крупные американские лоббистские компании.