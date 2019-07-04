"Вышел в народ": сына Лукашенко поймали на близком расстоянии
На кадрах Лукашенко-младший пожимает руку мужчине и общается с ним. "Я ваш голос вообще впервые слышу", – говорит снимавший ролик человек.
Так близко Николая Лукашенко еще не снимали, сообщает Nn.by. Кадры появились в Twitter. "Он сказал, что не будет президентом", - написал автор видео. В Telegram-канале "Беларусь головного мозга" прокомментировали ролик словами: "Вышел в народ".
Напомним, ранее пользователи Сети пришли в восторг от нового фото сына Александра Лукашенко. Они заметили явные перемены во внешности наследника президента Белоруссии. Многие отметили, что Коля повзрослел и возмужал, и выглядит старше своих лет. "Почему Коля Лукашенко такой красивый? Когда он успел?! Почему я это пропустила?", "Он выглядит лучше, чем я когда-то мог и когда-то буду", "Какая-то модель прям", – комментировали снимок пользователи соцсетей.
Как писали "Дни.ру", младшего сына Лукашенко уже окрестили белорусским принцем Уильямом. Николай Лукашенко играет на фортепиано и занимается спортом. У президента страны есть еще два сына. Это 43-летний Виктор и 39-летний Дмитрий.
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