"Коля, напиши мне": народ в экстазе от повзрослевшего сына Лукашенко
Александр Лукашенко вместе с наследником сделали визит в Китай. Политик с младшим сыном приковали к себе внимание СМИ.
Однако интерес вызвал не сам белорусский лидер, а молодой человек. Николай Лукашенко сильно повзрослел и возмужал, а также сменил прическу, сообщает Super. По сравнению с недавними фотографиями его просто невозможно узнать.
В кадре Николай в стильном костюме и с новой стрижкой. Наследник президента стал настоящим красавцем. После того как фото повзрослевшего Коли были опубликованы, у него моментально возникла целая армия поклонниц. Пользовательницы Сети в экстазе дарят комплименты наследнику Александра Лукашенко.
Николай Лукашенко сменил прическу. Выглядит отлично! pic.twitter.com/A6XSueKq8b— Maxim Pushkin (@mc_maxim) 25 апреля 2019 г.
"Почему Коля Лукашенко такой красивый? Когда он успел?! Почему я это пропустила?", "Коля, напиши мне, правда, мне почти 15, но любви все возрасты покорны", "Он выглядит лучше, чем я когда-то мог и когда-то буду", "Какая-то модель прям", "Рост батьки – 188 сантиметров. На фото Коленька его выше. Главный вопрос: какой рост у Коленьки?" – пишут в социальных сетях о завидном женихе пользователи.
Младшего сына Александра Лукашенко уже окрестили белорусским принцем Уильямом. Николай Лукашенко играет на фортепиано и занимается спортом. Напомним, что у Александра Лукашенко есть еще два сына. Это 43-летний Виктор и 39-летний Дмитрий.
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