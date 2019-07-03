"Можем попросить": Лукашенко предложил Белоруссии войти в состав России
Выступая на ежегодном торжественном собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии, Александр Лукашенко решил напомнить людям об ответственности, которая ложится на их плечи вместе с суверенитетом. "Родину, Отечество должны защищать все. Все, особенно мужики", – подчеркнул политик.
Однако если белорусы не хотят служить в армии, у них есть другой вариант. В частности, безопасность страны может обеспечить Россия. "Мы можем попросить, чтобы они нас защищали – ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться", – цитирует президента Белоруссии "Интерфакс".
Политик добавил, что на первых порах подобная схема будет работать хорошо. "Для нашего поколения хватит, ладно там дети... Сами пусть разбираются потом", – сказал Лукашенко.
Однако, добавил он, важно понимать, что подобная просьба будет означать для Белоруссии конец независимости. "Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу", – подчеркнул глава государства.
Лукашенко призвал белорусов выбирать между Россией и НАТО pic.twitter.com/5k5z8vDHyN— венера хабибуллина (@Erubatar) 2 июля 2019 г.
По его словам, в качестве альтернативного пути можно рассматривать подобную просьбу к НАТО. "Те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли", – заметил Александр Лукашенко. Сам он против и такого подхода.
Среди белорусских пользователей Сети действительно встречаются уверенные в необходимости более тесного сотрудничества со странами Запада и максимального отдаления от России. Однако большинство все же придерживается противоположной позиции. Александр Лукашенко, как отмечают эксперты, предпочитает лавировать между этими крайностями.
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