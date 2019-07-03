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"Можем попросить": Лукашенко предложил Белоруссии войти в состав России

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил гражданам подумать над перспективами вхождения страны в состав России. Сам он против развития событий по такому сценарию.
прочитано 896 раз

Выступая на ежегодном торжественном собрании, посвященном Дню независимости Белоруссии, Александр Лукашенко решил напомнить людям об ответственности, которая ложится на их плечи вместе с суверенитетом. "Родину, Отечество должны защищать все. Все, особенно мужики", – подчеркнул политик.

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Однако если белорусы не хотят служить в армии, у них есть другой вариант. В частности, безопасность страны может обеспечить Россия. "Мы можем попросить, чтобы они нас защищали – ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее. Можем попросить и договориться", – цитирует президента Белоруссии "Интерфакс".  

Политик добавил, что на первых порах подобная схема будет работать хорошо. "Для нашего поколения хватит, ладно там дети... Сами пусть разбираются потом", – сказал Лукашенко.

Однако, добавил он, важно понимать, что подобная просьба будет означать для Белоруссии конец независимости. "Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу", – подчеркнул глава государства.

По его словам, в качестве альтернативного пути можно рассматривать подобную просьбу к НАТО. "Те, которые пописывают в интернете, с удовольствием бы это приняли", – заметил Александр Лукашенко. Сам он против и такого подхода.

Среди белорусских пользователей Сети действительно встречаются уверенные в необходимости более тесного сотрудничества со странами Запада и максимального отдаления от России. Однако большинство все же придерживается противоположной позиции. Александр Лукашенко, как отмечают эксперты, предпочитает лавировать между этими крайностями.

Автор: Геннадий Куприянов3 июля 2019, 09:32
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Как живет ушлый скандалист Лукашенко

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комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВестникЪ
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Сатана, черти, бесы, демоны, лешие, кикиморы, водяные, русалки, домовые, барабашки, лешие и другие разные лохматики косматые Йети а также инопланетяне рептилоиды зелёные.
Vera 77
<цензура>=GecJdZ9sje0
1

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