Известный на всю Украину гей, радикал, победитель лотерей и родственник ополченцев Донбасса Олег Ляшко выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Украины 2019. На протяжении всего срока действующего президента, Ляшко не раз угрожал Порошенко как физической, так и юридической расправой, не забывая при этом потряхивать вилами – символом единения радикального гея с крестьянами Украины.



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