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Политика

Плохо кончит: гей с вилами зажал в углу пьяного Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Известный на всю Украину гей, радикал, победитель лотерей и родственник ополченцев Донбасса Олег Ляшко выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Украины 2019. На протяжении всего срока действующего президента, Ляшко не раз угрожал Порошенко как физической, так и юридической расправой, не забывая при этом потряхивать вилами – символом единения радикального гея с крестьянами Украины.
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Сразу после выдвижения Ляшко, Порошенко начал терпеть неудачи. Сначала Иерусалимский Патриарх отказался встречаться с президентом, затем конфетный магнат поехал Давос отстаивать свои финансовые интересы. Все это происходило на фоне лишения Украины постов в комитетах ПАСЕ и разговорах о возращении России права голоса в организации. Единственным кандидатов в президенты Незалежной, решившим выступить в защиту Украинских интересов в ПАСЕ оказался радикальный гей Ляшко. Этот поступок отнял у Порошенко даже те немногие шансы оставшиеся у шансы действующего президента на выход во второй тур выборов президента на Украине.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Популизм против пьяницы

Свою программу Олег Ляшко также строит на критике действующей власти. В своей программе он использует популистские лозунги вроде введения смертной казни для коррупционеров. Подобная риторика является значимым сигналом для действующей власти Украины и для Порошенко в частности. Президент прекрасно понимает, что если он проиграет выборы, тюремное заключение будет самым мягким исходом для него.

Помимо прочего, ворвавшийся в предвыборную гонку радикальный кандидат дает населению несбыточные обещания, суть которых показать максимальный контраст с действиями нынешней власти. По аналогии с Тимошенко он обещает реформу армии, возвращение социальных льгот, модернизацию экономики в контексте высокотехнологичной промышленности и решение вопроса с народными республиками Донбасса.

Плацдарм для выборов в Раду

Как и большинство кандидатов в президенты Украины, Олег Ляшко вряд ли реально претендует на президентский срок, его главной задачей является подготовка электорального базиса для получения максимального количества мандатов на осенних выборах в Верховную раду, критика Порошенко и максимальный подъем рейтинга на разных тематика в этом отношении очень выгоден радикалу.

Сам Ляшко на выборах президента Украины 2019 финансируется Ахметовым, которому необходимо добиться расширения присутствия своих ставленников из "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии". Подобные планы необходимо закрывать максимально широким спектром избирателей. Оттуда резкая смена риторики Ляшко с проблем крестьян на более общий популизм, затрагивающий максимальное количество социальных групп. Однако, подобное расширение электоральной базы радикалу не слишком удалось.

Что дальше?

Таким образом, сейчас у главного радикала страны в отношении выборов президента Украины 2019 стоят задачи по максимальному укреплению собственных позиций во власти и по выбиванию Порошенко из первого тура. А учитывая тот факт, что Ляшко уже полгода как помирился с фаворитом президентской гонки – Юлией Тимошенко, есть большая вероятность, что он поддержит ее во втором туре и постарается грамотно разменять свой электоральный рейтинг на увеличение своего политического веса для предстоящих выборов в Верховную Раду.

25 января 2019, 05:35
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