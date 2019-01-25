Плохо кончит: гей с вилами зажал в углу пьяного Порошенко
Сразу после
выдвижения Ляшко, Порошенко начал терпеть неудачи. Сначала Иерусалимский
Патриарх отказался встречаться с президентом, затем конфетный магнат поехал
Давос отстаивать свои финансовые интересы. Все это происходило на фоне лишения
Украины постов в комитетах ПАСЕ и разговорах о возращении России права голоса в
организации. Единственным кандидатов в президенты Незалежной, решившим
выступить в защиту Украинских интересов в ПАСЕ оказался радикальный гей Ляшко.
Этот поступок отнял у Порошенко даже те немногие шансы оставшиеся у шансы
действующего президента на выход во второй тур выборов президента на Украине.
Популизм против пьяницы
Свою программу Олег Ляшко также строит на критике действующей власти. В своей программе он использует популистские лозунги вроде введения смертной казни для коррупционеров. Подобная риторика является значимым сигналом для действующей власти Украины и для Порошенко в частности. Президент прекрасно понимает, что если он проиграет выборы, тюремное заключение будет самым мягким исходом для него.
Как один из свидетелей в "суде" над Януковичем имею право сказать. Это не суд. Это цирк имени кандидата в президенты Украины Порошенко. Всё подстроено под его личный интерес. Объективности - ноль. Твари в погонах и мантиях. Дешёвки. П.С. А с Януковича мы сами спросим. Скоро.— Добкин Михаил (@mdobkin) 24 января 2019 г.
Помимо прочего, ворвавшийся в предвыборную гонку радикальный кандидат дает населению несбыточные обещания, суть которых показать максимальный контраст с действиями нынешней власти. По аналогии с Тимошенко он обещает реформу армии, возвращение социальных льгот, модернизацию экономики в контексте высокотехнологичной промышленности и решение вопроса с народными республиками Донбасса.
Плацдарм для выборов в Раду
Как и большинство кандидатов в президенты Украины, Олег Ляшко вряд ли реально претендует на президентский срок, его главной задачей является подготовка электорального базиса для получения максимального количества мандатов на осенних выборах в Верховную раду, критика Порошенко и максимальный подъем рейтинга на разных тематика в этом отношении очень выгоден радикалу.
Порошенко перед выборами решил сменить стилиста, а лучше бы бросил пить... pic.twitter.com/BtRmMyLSt5— Муха Хиллари (@MuhaHillary) 24 января 2019 г.
Сам Ляшко на выборах президента Украины 2019 финансируется Ахметовым, которому необходимо добиться расширения присутствия своих ставленников из "Оппозиционного блока" и "Радикальной партии". Подобные планы необходимо закрывать максимально широким спектром избирателей. Оттуда резкая смена риторики Ляшко с проблем крестьян на более общий популизм, затрагивающий максимальное количество социальных групп. Однако, подобное расширение электоральной базы радикалу не слишком удалось.
Что дальше?
Таким образом, сейчас у главного радикала страны в отношении выборов президента Украины 2019 стоят задачи по максимальному укреплению собственных позиций во власти и по выбиванию Порошенко из первого тура. А учитывая тот факт, что Ляшко уже полгода как помирился с фаворитом президентской гонки – Юлией Тимошенко, есть большая вероятность, что он поддержит ее во втором туре и постарается грамотно разменять свой электоральный рейтинг на увеличение своего политического веса для предстоящих выборов в Верховную Раду.
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