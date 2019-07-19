"Плачевный итог": скандалист Лукашенко поплатился за шашни с Западом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне трудностей в отношениях с Россией бросился укреплять связи с Западом. Но лидер братской республики заигрался: желая усидеть на двух стульях, он сам не заметил, как инфраструктура НАТО подобралась к границам Белоруссии.



По мнению политолога Алексея Мухина, между Минском и Москвой два блока противоречий. Раз уж Россия и Белоруссия строят общее государство, то в нем должны быть единый эмиссионный центр и общая валюта. "Где он будет располагаться, это камень преткновения", – пояснил аналитик в эфире радиостанции "Вести ФМ".



Второй комплекс проблем касается попыток Лукашенко привлечь к обсуждению отношений с Россией западные страны. Политолог констатировал, что белорусский лидер развивает отношения с США, улучшил отношения с Евросоюзом, сближается с Украиной.

Само по себе развитие двусторонних связей с другими государствами не является проблемой, подчеркнул Мухин. "Но он использует эти связи для того, чтобы оказывать давление на российскую сторону, что, на мой взгляд, не очень корректно в Союзном государстве", – пояснил эксперт.

В результате двойственной политики Лукашенко несколько лет назад было отменено строительство базы российских военно-воздушных сил в Белоруссии. Предполагалось, что военный объект будет ответом на расширение военной инфраструктуры НАТО, которая придвинулась вплотную к границам Союзного государства, отметил Мухин.

«Если что - сразу звони»: Путин, Лукашенко, Медведчук pic.twitter.com/HSwJDbCSwp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 18, 2019

Напомним, что на этой неделе Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры на Валааме и в Санкт-Петербурге. Обсуждались актуальные вопросы в развитии Союзного государства.

В декабре интеграционному объединению исполняется 20 лет. По мнению Лукашенко, к юбилею стороны должны подойти с конкретным результатом.

Проблема в том, что он не нужен самому Батьке. Эксперты уверены: Лукашенко хочет затянуть процесс реальной интеграции, ограничиться очередными громкими декларациями, утопив реальную работу в бумажной волоките и заседаниях бесконечных рабочих групп. Под разговоры о Союзном государстве белорусский лидер хочет выбить из Москвы финансирование и дешевые энергоносители, уверены наблюдатели.