"Плачевный итог": скандалист Лукашенко поплатился за шашни с Западом

По мнению политолога Алексея Мухина, между Минском и Москвой
два блока противоречий. Раз уж Россия и Белоруссия строят общее государство, то
в нем должны быть единый эмиссионный центр и общая валюта. "Где он будет
располагаться, это камень преткновения", – пояснил аналитик в эфире
радиостанции "Вести ФМ".
Второй комплекс проблем касается попыток Лукашенко привлечь к обсуждению отношений с Россией западные страны. Политолог констатировал, что белорусский лидер развивает отношения с США, улучшил отношения с Евросоюзом, сближается с Украиной.
Само по себе развитие двусторонних связей с другими государствами не является проблемой, подчеркнул Мухин. "Но он использует эти связи для того, чтобы оказывать давление на российскую сторону, что, на мой взгляд, не очень корректно в Союзном государстве", – пояснил эксперт.
В результате двойственной политики Лукашенко несколько лет назад было отменено строительство базы российских военно-воздушных сил в Белоруссии. Предполагалось, что военный объект будет ответом на расширение военной инфраструктуры НАТО, которая придвинулась вплотную к границам Союзного государства, отметил Мухин.
«Если что - сразу звони»: Путин, Лукашенко, Медведчук pic.twitter.com/HSwJDbCSwp— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 18, 2019
Напомним, что на этой неделе Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры на Валааме и в Санкт-Петербурге. Обсуждались актуальные вопросы в развитии Союзного государства.
В декабре интеграционному объединению исполняется 20 лет. По мнению Лукашенко, к юбилею стороны должны подойти с конкретным результатом.
Проблема в том, что он не нужен самому Батьке. Эксперты уверены: Лукашенко хочет затянуть процесс реальной интеграции, ограничиться очередными громкими декларациями, утопив реальную работу в бумажной волоките и заседаниях бесконечных рабочих групп. Под разговоры о Союзном государстве белорусский лидер хочет выбить из Москвы финансирование и дешевые энергоносители, уверены наблюдатели.
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