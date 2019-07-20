Доигрался: заискивающего перед Западом Лукашенко взяли в оборот

Действия Александра Лукашенко выстроили два блока противоречий в отношениях с Россией. Один из них – эмиссионный центр, точнее, вопрос его расположения. Другой возник из-за двойственной внешней политики Лукашенко – его постоянных заигрываний с западными "партнерами".
"Первый связан с эмиссионным центром. В едином государстве должны быть единый эмиссионный центр и единая валюта. И где он будет располагаться, это камень преткновения", – пояснил в эфире радиостанции "Вести ФМ" политолог Алексей Мухин.
Эксперт отметил, что проблемы создают также попытки Александра Лукашенко привлечь Запад к обсуждению проблем, которые касаются только Белоруссии и России.
"У него нарастает сейчас взаимодействие с США. У него уже состоялось плотное партнерство с Евросоюзом, с Украиной. Это не проблема, что Александр Лукашенко диверсифицирует свои связи. Но он использует эти связи для того, чтобы оказывать давление на российскую сторону – что, на мой взгляд, не очень корректно в Союзном государстве", – заявил политолог.
Игры Александра Лукашенко уже привели к некоторым неприятным последствиям: в частности, отменено строительство базы ВВС в Белоруссии - которая должна была появиться там в ответ на появление военной инфраструктуры НАТО рядом с границами России. Все созданные белорусским лидером проблемы встали барьером между странами – и Москва будет с этим работать.
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