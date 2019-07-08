Умер дома: враги Лукашенко торжествуют после срочного сообщения о кончине
Одним из первых о смерти сообщил оппозиционный белорусский телеканал "Белсат". Журналисты со ссылкой на родственников политика заявили, что к кончине привела сердечная недостаточность. "Он умер дома. Будет вскрытие и будет выяснена причина смерти", – сказано в сообщении.
Известие о смерти обрадовало противников Александра Лукашенко. Еще бы, ведь умер главный идеолог белорусского государства в 1990-е годы – Владимир Заметалин.
Возглавлявший в свое время президентскую администрацию политик был ярым сторонником сближения с Россией. Он поддержал стремление Лукашенко к сближению с Москвой, выступал за решительные меры против прозападной оппозиции.
Неудивительно, что либеральная общественность относилась к политику с лютой ненавистью. "Благодаря ему в том числе Беларусь осталась авторитарной страной с мертвыми советскими символами", – негодует Telegram-канал "Беларусь головного мозга".
Авторы пишут, что Заметалин был одним из организаторов "печального референдума" 1995 года, на котором русскому языку придали статус государственного. "С него началось беспрецедентное давление на белорусский язык и культуру", – утверждает Telegram-канал.
Владимир Заметалин родился в Туле в 1948 году, окончил военно-политическое училище в Донецке. Одно время работал в министерстве обороны Белоруссии, возглавлял пресс-службу.
В политику Заметалин пришел в начале 1990-х. Поддержал приход к власти Александра Лукашенко и его курс на сближение с Россией. В администрации белорусского лидера отвечал за вопросы культуры, образования, религии и идеологии.
После ухода из администрации возглавлял киностудию "Беларусьфильм". Продюсировал такие картины, как "Брестская крепость", "В июне 41-го". Фильмы получили высокие оценки у кинокритиков.
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