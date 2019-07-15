Батька все: на одряхлевшем Лукашенко поставили крест
К 2024 году Союзное государство обретёт реальные очертания, его главой станет Владимир Путин, а Александр Лукашенко, которому к тому моменту будет под 70 лет, займет пост премьер-министра. До недавнего времени аналитики рассматривали этот вариант как вполне возможный.
Но упрямство и несговорчивость Батьки заставили их изменить свое мнение. По мнению авторов Telegram-канала "Бульба престолов", Кремль отказался от такого варианта из-за недоговороспособности президента Белоруссии.
"Лукашенко и его семью с их белорусизацией и играми на российском поле никто из серьезных игроков терпеть у власти более не намерен", – уверены эксперты.
Лукашенко не признал Абхазию и Южную Осетию, не признал воссоединение Крыма с Россией. Но признал прозападный режим косовских сепаратистов. Он вообще чей союзник? pic.twitter.com/enrYlNWzRf— Константин Симонов (@ich_Mitra) 28 июня 2019 г.
В Кремле свыклись с намерением Батьки сделать Белоруссию нейтральным государством, мостом между Россией и Западом, полагают авторы Telegram-канала. Ответ Кремля не заставил себя ждать: началось сокращение российских дотаций для Белоруссии, утверждают авторы.
Для белорусской экономики это станет сокрушительным ударом. Стабильность, которой любит хвастаться Лукашенко, рухнет, как карточный домик.
"Белорусский рубль упадет к доллару с 2,5 до 8-10 и съест директивное увеличение зарплат, проведенное Лукашенко в 2018-19 годах", – полагает "Бульба престолов". Авторы также прогнозируют массовую безработицу и кризис в сфере ЖКХ.
Белорусский лидер ведет опасную игру. Раздутые политические амбиции Лукашенко могут нанести непоправимый вред возглавляемому им государству.
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