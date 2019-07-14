Система в тупике: неудачника Лукашенко публично оплевали
В эфире "Радио Свободы" журналист Валерий Карбалевич отметил, что Белоруссия переживает кризис: темпы экономического роста ниже мировых показателей, уровень средней заработной платы остается низким на протяжении десяти лет. "Страна в наркотической зависимости от российских дотаций", – подчеркнул политолог.
По его мнению, в существующих рамках система не может развиваться, и это чувствуют многие граждане. Белорусы вынуждены мигрировать в другие страны с более выгодной экономической ситуацией.
Несмотря на огромную поддержку России Александр Лукашенко будет и дальше отстаивать независимость государства. Причем понятие свободы президент воспринимает по-своему – "как возможность делать, что хочешь".
"Никакая международная общественность тебе не указ: хотим – будем продолжать исполнять смертные приговоры, хотим – будем сажать оппозиционеров. Потом выпускать", – передает слова корреспондента Виталия Цыганкова udf.by.
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