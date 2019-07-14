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Политика

Система в тупике: неудачника Лукашенко публично оплевали

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Система, возглавляемая Александром Лукашенко, зашла в тупик. К такому выводу пришли эксперты.
прочитано 3452 раза

В эфире "Радио Свободы" журналист Валерий Карбалевич отметил, что Белоруссия переживает кризис: темпы экономического роста ниже мировых показателей, уровень средней заработной платы остается низким на протяжении десяти лет. "Страна в наркотической зависимости от российских дотаций", – подчеркнул политолог.

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По его мнению, в существующих рамках система не может развиваться, и это чувствуют многие граждане. Белорусы вынуждены мигрировать в другие страны с более выгодной экономической ситуацией.

Несмотря на огромную поддержку России Александр Лукашенко будет и дальше отстаивать независимость государства. Причем понятие свободы президент воспринимает по-своему – "как возможность делать, что хочешь". 

"Никакая международная общественность тебе не указ: хотим – будем продолжать исполнять смертные приговоры, хотим – будем сажать оппозиционеров. Потом выпускать", – передает слова корреспондента Виталия Цыганкова udf.by.

Автор: Полина Крылова14 июля 2019, 13:49
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Кот Бегемот
Ответить
Джигарханян ( из гроба)
Зато Путин удачник! Удачно поаысил пенсионный возраст, сиертность и цены !
ржунимагу
Мочить путисосок в сортире!
Ответить
путькинская система в тупике!
ВестникЪГость
Ответить
Свидетельство Анжелики Замбрано. Рай и ад (ОРИГИНАЛ)
<цензура>=P2MQv0FeiNg

Селена-Я Могла Бы Влюбиться
Selena - I Could Fall In Love
<цензура>=XBCDvINm0Vo
ВестникЪГость
Ответить
Иисус Христос отказался папу Павла II вывести из огня ада
Иисус ему сказал, ты всё знал про Фатимские наказы посвящение России моей мамы, но ты вместо этого служил Сатане и спал с монашками..
ВОТ ТАКОЙ СУРОВЫЙ ВЕРДИКТ!!!

ЗАМБРАНО - ПАПА В АДУ ПАВЕЛ II и Майкл Джексон и Селена и эти лесбиянки Монахини...

Свидетельство Анжелики Замбрано. Рай и ад (ОРИГИНАЛ)
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Селена: КОГДА ЛЮДИ СЛУШАЮТ МОИ ПЕСНИ, БЕСЫ В АДУ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ МЕНЯ НАЧИНАЮТ МУЧИТЬ - ПОЖАЛУЙСТА, ПРЕКРАТИТЕ СЛУШАТЬ МОИ ПЕСНИ...

Селена-Я Могла Бы Влюбиться
Selena - I Could Fall In Love
<цензура>

Американская певица, автор песен, оратор, модель, актриса и дизайнер. Публика нарекла её «Королевой жанра техано». Её вклад в музыку и моду сделал её одной из самых знаменитых мексиканско-американских Читать дальше
Родилась: 16 апреля 1971 г., Лейк-Джексон, Бразория, Техас, США
Умерла: 31 марта 1995 г. (23 года), Корпус-Кристи, Нуэсес, Техас, США огнестрельная рана
В браке с: Крис Перес (1992-1995 гг.)
Родители: Марчелла Самора, Абрахам Куинтанилья мл.
Награды: Латинская Грэмми за лучший мексиканский или мексикано-американский альбом
Рост: 165 см

П.С.
Прости Селеночка, мы только одну песню послушаем.
ПОТЕРПИ НЕМНОЖКО!!!
Аминь
ВестникЪГость
Ответить
Почему Пари Римский Ппавел II и Папа Московский Гудняев II не захотели служить Богу?
ОТВЕТ
Потому что Сатана хитрый - дал им Богатство МАМОНУ Девочек и Власть.
ОНИ РЕШИЛИ, ЧТО У НИХ ВПЕРЕДИ ЦЕЛАЯ ВЕЧНОСТЬ И МОЖНО ПЛЕВАТЬ НА БОГА!
НО ТАК НЕ БЫВАЕТ!!!

Папа Римский Войтыла в Аду...
<цензура>=BklppNxz7kE

П.С.
ИЗ ЗА ТЕБЯ ПАПУЛЕЧКА НЕ ПОСВЯЩЕНА РУСЬ СВЯТАЯ - ПРЕНЕПОРОЧНОМУ СЕРДЦУ ДЕВЫ МАРИИ!!!
ИЗ ЗА ТЕБЯ ВОЙНА НА ОБЛОМКА КОММУНИЗМА СССР
ТЫ СКАТИНА НАМЕСТНИК БОГА НА ЗЕМЛЕ
ВСЕ ПРОФУКАЛ!!

ИЗ ЗА ТЕБЯ СТОИТ МАВЗОЛЕЙ С САТАНИНСКИМИ КАБАЛИСТИЧЕСКИМИ В МОСКВЕ
ИЗ ЗА ТЕБЯ КОММУНИСТЫ КГБ КРЕМЛЯ СВИРЕПСТВУЮТ КАК ЗВЕРИ!+!+!
ДА ГОРИЖ ТЫ В АДУ ПАПА ВОЙТЫЛА!!!
Аминь

Гундяев следущий с Путиным на пути в Ад - ОНИ ПЛЮНУЛИ В ЛИЦО КАЧКАНАРСКОЙ БОГОМАТЕРИ!
ИДИТЕ ТОЖЕ К СВОЕМУ ВОЙТЫЛЕ!+!+!
Аминь
Джигарханян ( из гроба)
Ответить
Зато Путин удачник! Удачно поаысил пенсионный возраст, сиертность и цены !
ВестникЪГость
Ответить
Фатимские пророчества о России на 2019. Предсказания сходятся с прогнозами Ванги
<цензура>=yfC8mObwQQE

13 июля 2017 года Богородица Детям показала Ад!
Во время третьего явления Девы Марии 13 июля 1917 года. Чтобы спасти грешников от вечного наказания, Матерь Божия призвала детей приносить жертвы за них.
"Богородица показала нам огромное море огня, которое находится под землёй. В этот огонь были погружены демоны и души в человеческой форме, как прозрачные горящие угли, все почерневшие или как тёмная бронза. ... «Вы видели ад, куда отправляются души бедных грешников. Чтобы спасти их, Бог хочет установить в мире почитание Моего Пренепорочного Сердца.

П.С.
НИКОГДА ГУНДЯЕВ НЕ РАССКАЖЕТ ОТ АДЕ 13 ИЮЛЯ 2019 - <цензура> ЭТО БЕЗБОЖНАЯ МРАСЬ!!!
Аминь


100 летие явления Фатимы - Всё тайное станет явным
Что же сообщила Дева?
Первая тайна:
"Богородица показала нам огромное море огня, которое находится под землёй. В этот огонь были погружены демоны и души в человеческой форме, как прозрачные горящие угли, все почерневшие или как тёмная бронза. Плавая в пожаре, они то поднимались в воздух языками пламени, исторгающимися изнутри их самих вместе с большими облаками дыма, то падали обратно во все стороны, как искры в огромном пожаре, без веса или равновесия, на фоне визгов и стонов боли и отчаяния, которые потрясли нас и заставили дрожать от страха. Демонов можно было различить по их ужасному и отвратительному подобию со страшными и неизвестными животными, полностью чёрных и прозрачных. Это видение длилось лишь мгновение. Как мы когда-либо можем достаточно возблагодарить нашу добрую Небесную Матерь, которая заранее подготовила нас, обещая, в первом своём явлении, принять нас на небо. Иначе, я думаю, мы бы умерли от страха и ужаса."

Вторая тайна:
«Вы видели ад, куда отправляются души бедных грешников. Чтобы спасти их, Бог хочет установить в мире почитание Моего Пренепорочного Сердца. Если то, что я вам скажу, будет исполнено, много душ будет спасено и настанет мирное время. Война скоро закончится. Но если люди не перестанут оскорблять Бога, начнётся худшая война при Папе <цензура> XI. Когда вы увидите ночь, озарённую необычным светом, знайте, что это великий знак Божий того, что Бог готов наказать мир за злодеяния посредством войны, голода, и гонений на Церковь и Святейшего Отца. Чтобы предотвратить это, я пришла просить о посвящении России моему Пренепорочному Сердцу и о причащении ради возвращения к Первым Субботам. Если мои просьбы будут услышаны, Россия обратится и настанет мирное время. Если нет, то она распространит свои ошибки по всему миру, вызывая войны и гонения на Церковь. Добрые будут <цензура>́чимы, Святейший Отец будет много страдать, некоторые народы будут уничтожены. В конце моё Пренепорочное Сердце восторжествует. Святейший Отец посвятит Россию мне, и она обратится и некоторое мирное время будет даровано миру».

Мадонна также сказала, что двух детей она заберёт к себе. Они умерли в скором времени. Их могилы находятся внутри церкви Фатимы, по правую и левую сторону от алтаря. Люсия стала монахиней в 1928 году.

В 1930-<цензура> годах «секреты Фатимы» привлекли внимание самого Ватикана и всего католического мира.

Все это время Люсия хранила пророчества Девы Марии в тайне. В 1936 году она сделала первые записи, относящиеся к явлению Богоматери. Завершила сестра Люсия свои записки к 1943 году. Они были немедленно опечатаны и стали строжайшей тайной. Ватикан открывал «фатимские секреты» постепенно.

Из второго секрета Люсия узнала, что на землю скоро придёт коммунизм и принесёт с собой многолетнее кровопролитие. Мадонна также сказала, что Россия должна вернуться к вере. Если Россия будет спокойна, то и весь мир будет спокойным. Девочка была маленькая и неграмотная. Она думала, что коммунизм – это плохой человек.

- Когда вы увидите ночь, освещенную неведомым ярким светом, то знайте, что это знамение, посланное вам Богом, означающее, что близится война.

– Чтобы не допустить этого, Я пришла просить у вас посвящения России Моему Сердцу и искупительных причастий каждую первую субботу месяца. Если прислушаются к Моей просьбе и Россия будет обращена к Богу, наступит мир. Если опять не внемлют, она распространит свои ошибки по всему миру, вызывая войны и преследования Церкви... Нечестие распространится по всей земле, многие народы будут уничтожены... Однако, в конце концов, Мое Непорочное Сердце восторжествует. Россия будет посвящена Мне, обратится в веру, и наступит период мира, дарованный Жертвой Спасителя.

Небывалый свет, о котором предсказывала Богородица как о небесном знамении, которое будет предвестником новых бед, действительно был виден в ночь с 25 на 26 января 1938 года. Это было странное северное сияние, наблюдавшееся в различных странах Западной Европы между 9 и 11 часами вечера. Его видели в Баварии, в Швейцарии, в Австрии, в Венгрии, в Норвегии, в Лондоне, в Риме, в Ломбардии, в Греции, в Польше, в Бельгии, в Бриансоне, где в это время находилась сестра Люсия... Сияние было кроваво-красного цвета. Люсия узнала в нем «неведомый свет», предреченный Богородицей, и написала об этом Леирийскому епископу, которому подчинен приход в Фатиме, указывая, что «ныне все это начинает сбываться».

Став католической монахиней, фатимская боговидица Люсия непрестанно молилась о России и напоминала Святому Престолу о необходимости посвящения России и всего мира Сердцу Божией Матери. Особая роль России постоянно подчеркивалась.

100 летие явления Фатимы - Всё тайное станет явным
<цензура>

Ванга: "Я на дне Ада!" Часть 1
<цензура>=xUhoZaptzF4

Ванга: "Я на дне Ада!" Часть 2
<цензура>=1bYRJfPfebI

П.С.
Доигралась Бабуленька?
Кого хотела обмануть Бога?
НО БОГ ПОРУГАМ НЕ БЫВАЕТ!!!
ЛЮДЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ ДУРАЧИТЬ - НО ГОСПОДА НИКОГДА!!!
ГОРИ Ж ТЫ В ОГНЕ БОЛГАРСКАЯ ВЕДЬМА - ЛЖЕПРОРОЧИЦА
Аминь
1

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