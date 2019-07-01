"Многим обязаны России": Макрон принял приглашение Путина

Во время переговоров на полях саммита G20 в Осаке российский президент Владимир Путин пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона на празднование 75-летия Победы во Второй мировой войне. Глава Пятой республики предложение принял.

Эммануэль Макрон подтвердил свое решение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы. "Господин Путин меня пригласил, и я буду там", – подчеркнул он в интервью Первому каналу.

Президент Франции дал понять, что в его стране помнят об уроках прошлого и не пытаются переписать историю. "Для нас это важно, потому что мы знаем, что многим обязаны России, тем, кто сопротивлялся", – цитирует политика "Интерфакс".

Макрон во время переговоров с Путиным пригласил того принять участие в Парижском форуме мира. Российский лидер отметил, что постарается приехать на мероприятие.

Путин о приглашении иностранных лидеров на 75-летие Победы: Мы всегда подчеркиваем роль и значение наших союзников, и будем рады, если наше приглашение будет принято. Если нет - не критично. Мы все равно отметим достойно pic.twitter.com/x9YlSyQa1k — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 29 июня 2019 г.

На встрече в Осаке Путин и Макрон обсудили ряд важных вопросов международной повестки, а также договорились об активизации двустороннего сотрудничества. "Макрон является сторонником того, чтобы придать импульс и в торгово-экономической сфере, и в культурной сфере. Сделать более эффективной работу "Трианонского диалога", – рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также известно, что на празднование 75-летия Победы в Москву был приглашен американский президент Дональд Трамп. Политик отреагировал очень позитивно. Он пока ни разу не посещал Россию с тех пор, как возглавил США.

Напомним, что его предшественник Барак Обама ответил отказом на приглашение на 70-ю годовщину Победы. В 2015 году в Москву был приглашен и тогдашний французский лидер Франсуа Олланд. Он также решил не приезжать.