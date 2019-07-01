"Многим обязаны России": Макрон принял приглашение Путина
Эммануэль Макрон подтвердил свое решение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы. "Господин Путин меня пригласил, и я буду там", – подчеркнул он в интервью Первому каналу.
Президент Франции дал понять, что в его стране помнят об уроках прошлого и не пытаются переписать историю. "Для нас это важно, потому что мы знаем, что многим обязаны России, тем, кто сопротивлялся", – цитирует политика "Интерфакс".
Макрон во время переговоров с Путиным пригласил того принять участие в Парижском форуме мира. Российский лидер отметил, что постарается приехать на мероприятие.
Путин о приглашении иностранных лидеров на 75-летие Победы: Мы всегда подчеркиваем роль и значение наших союзников, и будем рады, если наше приглашение будет принято. Если нет - не критично. Мы все равно отметим достойно pic.twitter.com/x9YlSyQa1k— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 29 июня 2019 г.
На встрече в Осаке Путин и Макрон обсудили ряд важных вопросов международной повестки, а также договорились об активизации двустороннего сотрудничества. "Макрон является сторонником того, чтобы придать импульс и в торгово-экономической сфере, и в культурной сфере. Сделать более эффективной работу "Трианонского диалога", – рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Также известно, что на празднование 75-летия Победы в Москву был приглашен американский президент Дональд Трамп. Политик отреагировал очень позитивно. Он пока ни разу не посещал Россию с тех пор, как возглавил США.
Напомним, что его предшественник Барак Обама ответил отказом на приглашение на 70-ю годовщину Победы. В 2015 году в Москву был приглашен и тогдашний французский лидер Франсуа Олланд. Он также решил не приезжать.
Телезвезда обвинила авторов тревел-шоу во лжи
Артист признался, что боролся с онкологией
Борьба с катаклизмом продолжается
В Сети появились сенсационные данные
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему хохлушкам нельзя верить...
муж не разрешает худеть
Восхищаюсь Д. Трампом!..
Где в России не хотят работать?????
Марина Хлебникова похудела и постарела
Сестры Хачатурян
Как вам презик Зеленский?
Барановская
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
Родители выдают замуж
Маленький член
Сколько можно прожить без секса?
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
Большие соски что делать?
Когда пьяный поднимает руку
Переспать за машину?
хочу попробовать с МЖМ
Хочу быть содержанкой
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Надоело быть любовницей
Как попросить справку перед сексом?
Соврала про возраст
Оливковое или подсолнечное?
В следующий раз платишь ты
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
Начальница уволила из-за ревности
Пукаю
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы