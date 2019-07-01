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Политика

"Многим обязаны России": Макрон принял приглашение Путина

Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Во время переговоров на полях саммита G20 в Осаке российский президент Владимир Путин пригласил французского коллегу Эммануэля Макрона на празднование 75-летия Победы во Второй мировой войне. Глава Пятой республики предложение принял.
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Эммануэль Макрон подтвердил свое решение приехать в Москву на празднование 75-летия Победы. "Господин Путин меня пригласил, и я буду там", – подчеркнул он в интервью Первому каналу.

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Эммануэль Макрон президент Франции

Президент Франции дал понять, что в его стране помнят об уроках прошлого и не пытаются переписать историю. "Для нас это важно, потому что мы знаем, что многим обязаны России, тем, кто сопротивлялся", – цитирует политика "Интерфакс".

Макрон во время переговоров с Путиным пригласил того принять участие в Парижском форуме мира. Российский лидер отметил, что постарается приехать на мероприятие.

На встрече в Осаке Путин и Макрон обсудили ряд важных вопросов международной повестки, а также договорились об активизации двустороннего сотрудничества. "Макрон является сторонником того, чтобы придать импульс и в торгово-экономической сфере, и в культурной сфере. Сделать более эффективной работу "Трианонского диалога", – рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Также известно, что на празднование 75-летия Победы в Москву был приглашен американский президент Дональд Трамп. Политик отреагировал очень позитивно. Он пока ни разу не посещал Россию с тех пор, как возглавил США.

Напомним, что его предшественник Барак Обама ответил отказом на приглашение на 70-ю годовщину Победы. В 2015 году в Москву был приглашен и тогдашний французский лидер Франсуа Олланд. Он также решил не приезжать.

Автор: Геннадий Куприянов1 июля 2019, 11:38

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ТРАМП РУЛИТ ВСЕМ МИРОМ !!!
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а при чем тут карлик-термокружка?
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