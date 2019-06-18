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Политика

Макрон поставил на место выскочку Зеленского из-за Путина

Эммануэль Макарон и Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Эммануэль Макарон провел рабочую встречу с Владимиром Зеленским. Антироссийская риторика последнего не понравилась французскому лидеру. 
прочитано 3076 раз

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они обсудили ряд вопросов, в том числе касающихся отношений с Россией.

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Глава Незалежной решил продолжить агрессивную политику своего предшественника Петра Порошенко. Он хотел бы ужесточения санкций против России и даже заикнулся о ее исключении из Совета Европы.

Однако Макрон жестко осадил коллегу. По его словам, Париж не намерен допускать выхода Москвы из совещательного органа.

"Мы начали процесс консультаций для того, чтобы вернуть Россию. Хотим избежать полного выхода России из Совета Европы, потому что считаем, что это будет вредить прежде всего интересам граждан России. Мы хотим обеспечить их возможность отстаивать свои права", – заявил Макрон.

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Публикация от Emmanuel Macron (@emmanuelmacron)

Политик считает, что санкции против Москвы должны остаться в силе, пока "не будут выполнены все условия". Однако не стоит забывать о правах граждан России, подчеркнул Макрон и пояснил, что они будут нарушены в случае выхода страны из Совета Европы. 

18 июня 2019, 08:33

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да не о правах наших он печётся. Денежки наши им в ПАСЕ нужны и это не малые деньги, а без РФ их надо будет изыскивать. Реальных плательщиков там похоже не так много, которых можно дополнительно нагрузить. ПАСЕ как давили так и будут давить на Россию, иначе пиндосы им хвосты прижмут. Короче пиастры, пиастры как говорил известный попугай.
Гость
Ответить
Ботексный Российский пиииидд000рр00к найдёт общий язык с Украинским хххееемм!
Гость
Ответить
Гость
Украинская вонючка
не выдавайте делаемое за действительное, понтовики! Франция ввела санкции против россии, а не Украины !
Гость
Ответить
Гость
Украинская вонючка
русская вонючка
Гость
Ответить
георгий
Клоун он и есть клоун, с нашим президентом собрался тягаться, по своему уровню Зеленский может только ка кашки собирать за собакой, которую ВВП подарили.
еще один терпила поклрнник хромого деда пустозвона
георгий
Ответить
Клоун он и есть клоун, с нашим президентом собрался тягаться, по своему уровню Зеленский может только ка кашки собирать за собакой, которую ВВП подарили.
Гость
Ответить
Украинская вонючка
1

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