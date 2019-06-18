Макрон поставил на место выскочку Зеленского из-за Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они обсудили ряд вопросов, в том числе касающихся отношений с Россией.
Глава Незалежной решил продолжить агрессивную политику своего предшественника Петра Порошенко. Он хотел бы ужесточения санкций против России и даже заикнулся о ее исключении из Совета Европы.
Однако Макрон жестко осадил коллегу. По его словам, Париж не намерен допускать выхода Москвы из совещательного органа.
"Мы начали процесс консультаций для того, чтобы вернуть Россию. Хотим избежать полного выхода России из Совета Европы, потому что считаем, что это будет вредить прежде всего интересам граждан России. Мы хотим обеспечить их возможность отстаивать свои права", – заявил Макрон.
Политик считает, что санкции против Москвы должны остаться в силе, пока "не будут выполнены все условия". Однако не стоит забывать о правах граждан России, подчеркнул Макрон и пояснил, что они будут нарушены в случае выхода страны из Совета Европы.
Подробности личной жизни актрисы
Шоумен вне себя от злости
Артистка приняла в семью еще одного малыша
Шоумен пропустил просьбу телеведущей мимо ушей
Популярные темы форума
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Друг мужа хочет секса со мной
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Женюсь.
Загадочные обьекты
Киркоров vs Майкл Джексон
Уважаете ли вы бизнесменов в своем регионе, городе, селе?
Засорились трубы.
Веснушки это красиво?
Срочно!
Существует ли бумеранг?
Сделать ботокс
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
его друзья не зовут меня на день рождения
Работа в женском коллективе
В России большой процент разводов
Видимся один раз в неделю
Сайт знакомств
Ехать одной на море?..
Как избавиться от мышей?
Секс нежданчик
Молодой человек - бисексуал
Первые признаки диабета
Как бороться с завистью?
Раннее облысение
Что меняет роспись?
Навязчивая девушка
Подруга простила парню измены
Левые странички в соц сетях