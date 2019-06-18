Макрон поставил на место выскочку Зеленского из-за Путина

Эммануэль Макарон провел рабочую встречу с Владимиром Зеленским. Антироссийская риторика последнего не понравилась французскому лидеру.

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они обсудили ряд вопросов, в том числе касающихся отношений с Россией.

Глава Незалежной решил продолжить агрессивную политику своего предшественника Петра Порошенко. Он хотел бы ужесточения санкций против России и даже заикнулся о ее исключении из Совета Европы.

Однако Макрон жестко осадил коллегу. По его словам, Париж не намерен допускать выхода Москвы из совещательного органа.

"Мы начали процесс консультаций для того, чтобы вернуть Россию. Хотим избежать полного выхода России из Совета Европы, потому что считаем, что это будет вредить прежде всего интересам граждан России. Мы хотим обеспечить их возможность отстаивать свои права", – заявил Макрон.

Политик считает, что санкции против Москвы должны остаться в силе, пока "не будут выполнены все условия". Однако не стоит забывать о правах граждан России, подчеркнул Макрон и пояснил, что они будут нарушены в случае выхода страны из Совета Европы.