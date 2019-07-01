Избили и порвали одежду: подробности чудовищного нападения на Лукашенко

На Александра Лукашенко внезапно напали в Доме правительства Белоруссии. Политика атаковали сотрудники правоохранительных органов. Потасовка Батьки милиционерами произошла у одного из кабинетов, куда Лукашенко настойчиво пытался пройти.



Сообщения о чудовищном инциденте оказались на первых полосах белорусской прессы. "Александр Лукашенко избит милицией в Доме правительства" – гласили вышедшие 29 июня газеты.



К счастью, серьезных травм политик не получил. Лукашенко отделался ссадинами и царапинами, кроме того, ему пришлось расстаться с новеньким костюмом, в котором он любил выступать перед избирателями.

Драка с милиционерами произошла 28 июня. Лукашенко пытался попасть в кабинет №241 Дома правительства, где работала комиссия по деятельности коммерческих организаций.

На тот момент политик возглавлял ее на протяжении года. Однажды с парламентской трибуны Лукашенко прочел громкий антикоррупционный доклад, материалы из которого были переданы в прокуратуру. Надзорный орган решил прекратить работу комиссии, опечатал кабинет и выставил у двери охрану.

Такой поворот событий не входил в планы Лукашенко: политик намеревался сделать работу комиссии постоянной. Он пытался пройти в кабинет, ему не дали – завязалась потасовка.

"Такого хамства я давно не встречал. Еще никто не держал меня за грудки", – сказал Лукашенко в интервью "Советской Белоруссии" 29 июня 1994 года, на следующий день после инцидента.

Прокуратура завела уголовное дело за превышение должностных полномочий, политик был признан потерпевшим. Правда, виновных так и не установили, а дело вскоре спустили на тормозах. В нынешней Белоруссии, спустя 25 лет, об избиении Лукашенко вспоминают в основном либеральные СМИ.

28 июня 1994 был избит милицией Александр Лукашенко



Говорят, что приказ отдавал лично министр МВД Данько, но доказательств нет. Но в должности главы МВД он пробыл всего несколько месяцев. pic.twitter.com/AAPd5lWtGQ — РБ головного мозга (@belamova) 28 июня 2019 г.

Поговаривают, что тот случай добавил очков в политическую копилку Батьки. Спустя две недели он выиграл свои первые президентские выборы. В последующем Лукашенко одерживал победу еще четыре раза, каждый раз с подавляющим преимуществом.