Знаменитый политик прилюдно врезал обнаглевшему Порошенко
Нынешнюю украинскую политику парламентарий назвал тупостью и злым умыслом. Руководство страны во главе с Порошенко "убивает великую и сильную страну", а народ смотрит и молчит, сокрушается депутат.
Рабинович напомнил о небывалом подорожании еды и товаров первой необходимости во время президентства Порошенко. По его словам, 70% продуктов на Украине стоят дороже, чем в Германии и Великобритании. При этом зарплаты украинцев "в десятки раз меньше".
Все это свидетельствует о сознательном уничтожении государства. "Такое может произойти только в стране, где власть, кроме воровства, ни о чем не думает", – заявил парламентарий в эфире телеканала NewsOne.
Вадим Рабинович известен резкими заявлениями на злободневную тематику. Парламентарий озвучивает то, о чем другие представители украинской политической элиты стараются не говорить вслух.
В одном из эфиров на телеканале "112 Украина" он назвал свою страну колонией, из которой Запад высасывает трудовые ресурсы. По мнению Рабиновича, для этого и был введен безвизовый режим Украины с Евросоюзом.
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. В списке кандидатов – более 30 человек. Петр Порошенко объявил о выдвижении в конце января, пообещав продолжить курс на вступление в ЕС и НАТО.
Социологи по-разному оценивают рейтинг главы государства. По одним данным, Порошенко с результатом 17,1% занимает второе место в предвыборной гонке. Другие эксперты утверждают, что украинского лидера поддерживают менее 10% тех, кто пойдет на выборы.
Анджелина не знала, что они так близки
Стало известно, почему "первой кнопке" на пользу шумиха
Наталья Вяль предала Ивана Ивановича
Юморист рвет всех