У проворовавшегося Порошенко появился неожиданный защитник

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поделился своим прогнозом относительно развития нового уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко. Он уверен, что политику не стоит опасаться за свободу, ведь на его стороне выступает могущественный защитник.



В отношении Петра Порошенко было возбуждено 13-е уголовное дело. Бывшего президента Украины подозревают в том, что он декларировал недостоверную информацию о доходах.

У общественности есть два противоположных взгляда на уголовные дела, возбужденные в отношении политика. Одни считают, что с ним пытаются расправиться. Другие уверены, что вина Порошенко гораздо больше, но благодаря своему статусу он избегает наказания.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский полагает, что внимания заслуживают оба подхода. "Когда возбуждаются дела против экс-президента, это не может быть без политики. Понятно, что там есть политика, но по целому ряду дел есть совершенно очевидные основания для того, чтобы, по крайней мере, эти дела возбуждать", – цитирует эксперта НСН.

"А уж как там по ходу дела выяснится, удастся ли в конкуренции между обвинением и адвокатами доказать, что Порошенко нарушал закон, это другой вопрос. У меня нет ответа", – добавил он.

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Позор в квадрате. Мало того, что выглядит так, что впору вызывать врача. Так еще и бывший Ленин �� pic.twitter.com/eNfatbc3eo — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) October 8, 2019

Впрочем, в случае Порошенко важно не то, какими реальными фактами будут оперировать обвинение и защита, а то, какие силы удастся привлечь политику на свою сторону. И в этом смысле бывший украинский лидер обеспечен надежной защитой. "Я предполагаю, что можно было бы доказать, если бы не было бы какой-то защиты у него со стороны Соединенных Штатов", – подчеркнул Погребинский.

Позиция США, которые декларируют приверженность равенству всех людей перед законом, объяснима, если учесть роль Порошенко в некоторых американских делах. Как бы то ни было, он не только не пытается спрятаться, но и участвует в политической жизни Украины, играя против своего преемника Владимира Зеленского.